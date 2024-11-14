Строительству металлопрокатного завода в Искитиме может помешать ДК «Цементник»

Posted 14 ноября, 07:42
Published 14 ноября, 07:42
Modified 14 ноября, 07:44
Updated 14 ноября, 07:44
Представитель администрации Искитима сообщили, что изменение назначения участка под ДК может повлиять на результаты обязательной экологической экспертизы, без которой завод не сможет получить разрешение на строительство. По его словам, во время недавних публичных слушаний общественники выразили обеспокоенность тем, что планируемый завод окажется вблизи учебного учреждения, что нарушает санитарные нормы.
«Теперь администрация города внесла изменения, которые могут вызвать проблемы при прохождении экологической экспертизы завода. Но отмечу, что инициировать новые публичные слушания может только „ЮМПЗ“, никак не администрация города», — сообщил изданию «Прецедент» представитель администрации Искитима.
Директор ООО «ЮМПЗ» Станислав Аглушевич подтвердил, что уведомлен об изменении назначения участка под ДК «Цементник». Он сообщил, что санитарно-защитная зона завода носит расчетный характер и что возможные нарушения шумовых нормативов могут быть устранены с помощью шумозащитных экранов и других заградительных средств. В компании также рассматривают вариант внесения корректировок в проектную документацию завода перед подачей на экологическую экспертизу.
Общественный активист Артём Фролов утверждает, что ЮМПЗ уже ведет подготовительные работы на участке, несмотря на отсутствие экологической экспертизы и разрешения на строительство. По его словам, с весны наблюдается заливка бетонных площадок и установка колонн, что подтверждается фотографиями, видео и данными карт Google. Однако руководство ЮМПЗ решительно опровергает эту информацию. Аглушевич уверяет, что никаких строительных работ на территории не ведется.
О строительстве завода по производству черного металлопроката стало известно в 2022 году. Завод с мощностью до 150 тысяч тонн продукции в год планируется разместить на территории бывшего предприятия «Искитимский шифер» — всего в нескольких сотнях метров от центра Искитима. Этот проект вызвал активное сопротивление местных жителей, которые за последние полтора года неоднократно выражали свое несогласие в соцсетях, собирали подписи и организовывали митинги. Недавно группа активистов даже обратилась в Москву к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, передав жалобы на планируемое строительство.
Южносибирский металлопрокатный завод может стать уже пятым предприятием в Искитиме с 1-й категорией вредного воздействия на окружающую среду, что еще больше усиливает тревогу местных жителей за свое здоровье и экологическую безопасность города.