Строительству металлопрокатного завода в Искитиме может помешать ДК «Цементник»

О строительстве завода по производству черного металлопроката стало известно в 2022 году. Завод с мощностью до 150 тысяч тонн продукции в год планируется разместить на территории бывшего предприятия «Искитимский шифер» — всего в нескольких сотнях метров от центра Искитима. Этот проект вызвал активное сопротивление местных жителей, которые за последние полтора года неоднократно выражали свое несогласие в соцсетях, собирали подписи и организовывали митинги. Недавно группа активистов даже обратилась в Москву к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, передав жалобы на планируемое строительство.