«Туристы играют с костями»: общественники просят защитить древнее кладбище

Некоторым жителям удалось перенести останки родственников, но большая часть захоронений так и осталась на месте. Под воздействием водохранилища земля под могилами размывается, и кости усопших оказываются на поверхности, становясь легкой добычей для любопытных туристов. Местные утверждают, что некоторые из них подходят к могилам, играют с костями, оставшимися от размытых захоронений, и тем самым оскверняют память усопших.