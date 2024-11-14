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Posted 14 ноября, 07:05

Published 14 ноября, 07:05

Modified 14 ноября, 07:22

Updated 14 ноября, 07:22

Череп и кости

«Туристы играют с костями»: общественники просят защитить древнее кладбище

14 ноября 2024, 07:05
Фото: 1MI. Череп и кости

Новосибирские общественники просят защитить размытое кладбище

Общественники Новосибирской области обратились к властям с просьбой спасти старинное кладбище в бывшей деревне Милованово, Ордынского района. Его размыло водой, а теперь оно привлекает внимание туристов.

Историческое кладбище, некогда расположенное в деревне Милованово, оказалось в зоне затопления после создания Обского водохранилища. Его обнаружили еще несколько лет назад историки-экскурсоводы клуба «Территория Сибири»

Некоторым жителям удалось перенести останки родственников, но большая часть захоронений так и осталась на месте. Под воздействием водохранилища земля под могилами размывается, и кости усопших оказываются на поверхности, становясь легкой добычей для любопытных туристов. Местные утверждают, что некоторые из них подходят к могилам, играют с костями, оставшимися от размытых захоронений, и тем самым оскверняют память усопших.

Кости старого кладбищаКости старого кладбища
Кости старого кладбищаКости старого кладбища
Кости старого кладбищаКости старого кладбища
Кости старого кладбища. Фото: ТЕРРИТОРИЯ СИБИРИ: экскурсии и путешествия / vk.com
«Деревня Милованово попала в зону затопления при создании Обского водохранилища в конце 1950-х. Здесь все буквально под носом [у властей]. 5 километров до администрации Чингиского сельского поселения. Летом через остров проходят тысячи туристов. Весь берег летом — одна сплошная зона отдыха с палатками и шашлыками. Внизу на берегу — гробы и останки первопоселенцев. Кости праотцов и их недоживших детей, — отмечат специалисты. — Люди приезжают сюда, как на аттракцион. Строят городки из костей, и конкретно вскрывают обнажившиеся гробы в поисках сувениров».

Проблему усугубляет неясный статус территории. Согласно официальным документам, эта местность не считается населенным пунктом — она проходит по кадастру как часть лесного массива. В результате отсутствует четкий регламент, кто должен обеспечивать охрану и благоустройство территории.

Находки на размытом кладбищеНаходки на размытом кладбище
Находки на размытом кладбищеНаходки на размытом кладбище
Находки на размытом кладбище. Фото: ТЕРРИТОРИЯ СИБИРИ: экскурсии и путешествия / vk.com

Активисты обратились в районную прокуратуру с просьбой защитить кладбище и оградить его от постороннего вмешательства. По их словам, подрядчик, отвечавший за благоустройство этой зоны, ранее отчитался о проделанных работах по защите останков, но фактически состояние кладбища остается неудовлетворительным.

На фоне обращений активистов и местных жителей Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку информации о нарушениях, связанных с кладбищем в Милованово. О результатах этой проверки и дальнейших планах по защите кладбища пока не сообщается.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#История#Кладбище#Туризм#Общественники#Могилы
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