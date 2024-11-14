«Туристы играют с костями»: общественники просят защитить древнее кладбище

Posted 14 ноября, 07:05
Published 14 ноября, 07:05
Modified 14 ноября, 07:22
Updated 14 ноября, 07:22
Историческое кладбище, некогда расположенное в деревне Милованово, оказалось в зоне затопления после создания Обского водохранилища. Его обнаружили еще несколько лет назад историки-экскурсоводы клуба «Территория Сибири»
Некоторым жителям удалось перенести останки родственников, но большая часть захоронений так и осталась на месте. Под воздействием водохранилища земля под могилами размывается, и кости усопших оказываются на поверхности, становясь легкой добычей для любопытных туристов. Местные утверждают, что некоторые из них подходят к могилам, играют с костями, оставшимися от размытых захоронений, и тем самым оскверняют память усопших.
«Деревня Милованово попала в зону затопления при создании Обского водохранилища в конце 1950-х. Здесь все буквально под носом [у властей]. 5 километров до администрации Чингиского сельского поселения. Летом через остров проходят тысячи туристов. Весь берег летом — одна сплошная зона отдыха с палатками и шашлыками. Внизу на берегу — гробы и останки первопоселенцев. Кости праотцов и их недоживших детей, — отмечат специалисты. — Люди приезжают сюда, как на аттракцион. Строят городки из костей, и конкретно вскрывают обнажившиеся гробы в поисках сувениров».
Проблему усугубляет неясный статус территории. Согласно официальным документам, эта местность не считается населенным пунктом — она проходит по кадастру как часть лесного массива. В результате отсутствует четкий регламент, кто должен обеспечивать охрану и благоустройство территории.
Активисты обратились в районную прокуратуру с просьбой защитить кладбище и оградить его от постороннего вмешательства. По их словам, подрядчик, отвечавший за благоустройство этой зоны, ранее отчитался о проделанных работах по защите останков, но фактически состояние кладбища остается неудовлетворительным.
На фоне обращений активистов и местных жителей Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку информации о нарушениях, связанных с кладбищем в Милованово. О результатах этой проверки и дальнейших планах по защите кладбища пока не сообщается.