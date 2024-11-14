У Кологривого выявлено психическое расстройство — правда или вымысел

Райдер актера стал известен после публикации в социальных сетях. Как оказалось, Кологривый трепетно относится к погодным условиям во время съемки и к уходу за кожей. Так, в одном из пунктов указано, что на съемках в холодную погоду его обязаны обеспечить термобельем, а гримеры должны использовать средства, подходящие к его типу кожи. Помимо этого звезда также требует сопровождения телохранителей, вагончик премиум-класса и ресторанную еду.