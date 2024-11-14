У Кологривого выявлено психическое расстройство — правда или вымысел

Posted 14 ноября, 12:50
Published 14 ноября, 12:50
Modified 14 ноября, 12:52
Updated 14 ноября, 12:52
Райдер — это перечень требований, при соблюдении которых артист соглашается на сотрудничество. Новоявленная звезда Никита Кологривый оказался крайне требовательным к потенциальным работодателям: в его райдер входят жесткие требования к гримерам, категорический отказ летать на отечественном суперджете и 12 миллионов за съемку в рекламе.
Райдер актера стал известен после публикации в социальных сетях. Как оказалось, Кологривый трепетно относится к погодным условиям во время съемки и к уходу за кожей. Так, в одном из пунктов указано, что на съемках в холодную погоду его обязаны обеспечить термобельем, а гримеры должны использовать средства, подходящие к его типу кожи. Помимо этого звезда также требует сопровождения телохранителей, вагончик премиум-класса и ресторанную еду.
Однако гораздо больше удивления вызвала жесткая критика Кологривого отечественного авиастроения. После этого звезду начали подозревать в наличии тревожного расстройства по поводу перелетов. Подобная фобия относится к разновидности психического расстройства.
В свою очередь Объединенная авиастроительная корпорация решила защитить свою репутацию. Актеру выслали специальное приглашение на персональную экскурсию, чтобы убедить его в качестве своего производства. Кроме того, Ростех раскритиковал райтер Кологривого за допущенную ошибку в фамилии авиаконструктора Сухого (в райдере указано «КБ Сухова»).
Позже агент Кологривый через агента опроверг наличие фобии и, как следствием, психического расстройства.