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Posted 14 ноября, 12:50

Published 14 ноября, 12:50

Modified 14 ноября, 12:52

Updated 14 ноября, 12:52

Знаменитый актер из Новосибирска Никита Кологривый рассказал о фобии перелетов

У Кологривого выявлено психическое расстройство — правда или вымысел

14 ноября 2024, 12:50
Фото: atas.info. Знаменитый актер из Новосибирска Никита Кологривый рассказал о фобии перелетов

Новосибирский актер Кологривый опроверг наличие психического расстройства

В сети опубликовали райдер Кологривого, ключевым пунктом которого является отказ актера летать на отечественном суперджете. Разбираемся в правдивости слухов о фобии актера.

Райдер — это перечень требований, при соблюдении которых артист соглашается на сотрудничество. Новоявленная звезда Никита Кологривый оказался крайне требовательным к потенциальным работодателям: в его райдер входят жесткие требования к гримерам, категорический отказ летать на отечественном суперджете и 12 миллионов за съемку в рекламе.

Райдер актера стал известен после публикации в социальных сетях. Как оказалось, Кологривый трепетно относится к погодным условиям во время съемки и к уходу за кожей. Так, в одном из пунктов указано, что на съемках в холодную погоду его обязаны обеспечить термобельем, а гримеры должны использовать средства, подходящие к его типу кожи. Помимо этого звезда также требует сопровождения телохранителей, вагончик премиум-класса и ресторанную еду.

Однако гораздо больше удивления вызвала жесткая критика Кологривого отечественного авиастроения. После этого звезду начали подозревать в наличии тревожного расстройства по поводу перелетов. Подобная фобия относится к разновидности психического расстройства.

В свою очередь Объединенная авиастроительная корпорация решила защитить свою репутацию. Актеру выслали специальное приглашение на персональную экскурсию, чтобы убедить его в качестве своего производства. Кроме того, Ростех раскритиковал райтер Кологривого за допущенную ошибку в фамилии авиаконструктора Сухого (в райдере указано «КБ Сухова»).

Позже агент Кологривый через агента опроверг наличие фобии и, как следствием, психического расстройства.

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