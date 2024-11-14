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Posted 14 ноября, 14:11

Published 14 ноября, 14:11

Modified 14 ноября, 14:13

Updated 14 ноября, 14:13

Курица в духовке в стеклянной банке рецепт

Умные хозяйки кормят мужа мясом прямо из стеклянной банки — советский рецепт

14 ноября 2024, 14:11
Фото: Изображение Midjourney. Курица в духовке в стеклянной банке рецепт
Курица в собственном соку из духовки получится такой сочной, что пальчики оближешь. Этот трюк со стеклянной банкой известен с советских времен, когда еще не было фольги и пакетов для запекания. Говорят, на второй день мясо получается еще вкуснее!

Для приготовления блюда понадобиться всего лишь стеклянная трехлитровая банка и куриная тушка. Процесс приготовления настолько прост, что справится с ним даже начинающая хозяйка.

Советский рецепт курицы в стеклянной банке

Вам понадобиться:

  • целая курица 1,5-2 кг
  • 2 луковицы
  • соль и перец

Как готовить:

  1. Целую тушку курицы разделываем на порционные куски. Спинка не понадобиться, но она может пригодиться вам для бульона.
  2. Нарезаем лук полукольцами
  3. Укладываем в банку куски мяса вместе с луком. Солим и перчим все по вкусу, перемешивая рукой ингредиенты. Горлышко прикрываем железной крышкой (без уплотнительной резинки!). Если нет крышки, используйте фольгу.
  4. Ставим банку в холодную духовку и выставляем температуру 160 градусов. Курица должна тушиться приблизительно 1,5 часа. Ее готовность будет видна по выделившемуся соку, который должен немного увариться и получить золотистый цвет.
  5. Выключите духовку и дайте курице остыть 15-20 минут. Блюдо готово, подавайте его с любым гарниром, например рисом или картофелем.


Ранее мы рассказывали рецепт, который подойдет для утренних завтраков и станет любимым лакомством благодаря ленивому заварному крему.

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