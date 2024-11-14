Умные хозяйки кормят мужа мясом прямо из стеклянной банки — советский рецепт

Курица в собственном соку из духовки получится такой сочной, что пальчики оближешь. Этот трюк со стеклянной банкой известен с советских времен, когда еще не было фольги и пакетов для запекания. Говорят, на второй день мясо получается еще вкуснее!

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