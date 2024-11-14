Умные хозяйки кормят мужа мясом прямо из стеклянной банки — советский рецепт

Для приготовления блюда понадобиться всего лишь стеклянная трехлитровая банка и куриная тушка. Процесс приготовления настолько прост, что справится с ним даже начинающая хозяйка.
Советский рецепт курицы в стеклянной банке
- целая курица 1,5-2 кг
- 2 луковицы
- соль и перец
- Целую тушку курицы разделываем на порционные куски. Спинка не понадобиться, но она может пригодиться вам для бульона.
- Нарезаем лук полукольцами
- Укладываем в банку куски мяса вместе с луком. Солим и перчим все по вкусу, перемешивая рукой ингредиенты. Горлышко прикрываем железной крышкой (без уплотнительной резинки!). Если нет крышки, используйте фольгу.
- Ставим банку в холодную духовку и выставляем температуру 160 градусов. Курица должна тушиться приблизительно 1,5 часа. Ее готовность будет видна по выделившемуся соку, который должен немного увариться и получить золотистый цвет.
- Выключите духовку и дайте курице остыть 15-20 минут. Блюдо готово, подавайте его с любым гарниром, например рисом или картофелем.
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