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Posted 14 ноября, 05:23

Published 14 ноября, 05:23

Modified 14 ноября, 05:25

Updated 14 ноября, 05:25

Вывоз мусора

Управляющие компании Новосибирска игнорируют возможности улучшить быт жителей

14 ноября 2024, 05:23
Фото: 1MI. Вывоз мусора

В Новосибирске лишь одна УК подала заявку на получение субсидии

В Новосибирске завершился прием заявок на субсидии для благоустройства контейнерных площадок, который проходил с 11 по 19 октября. Однако заявку подала лишь одна УК со всего новосибирска.

Несмотря на актуальность проблемы, за поддержкой обратилась лишь одна управляющая компания из Ленинского района города, заявив о желании компенсировать половину расходов на обустройство своей площадки.

«Состояние контейнерных площадок — серьезная проблема Новосибирска. По наблюдениям сотрудников МУП „САХ“, не все места, куда горожане приносят пакеты с мусором, отвечают требованиям и нормативам, установленным законом. Только отсутствие скатов зафиксировано по 812 адресам в городе. Спускать с такой контейнерной площадки наполненные отходами баки — рискованное занятие, ведь вес контейнера может достигать 400-450 кг», — отмечают в МУП «САХ».

Кроме того, в городе существует другая типичная проблема — нехватка мусорных баков. Количество установленных контейнеров часто не соответствует численности проживающих в домах, что приводит к их быстрому переполнению и ухудшению санитарного состояния дворов.

МУП «САХ» напоминает горожанам, что благоустройство и содержание контейнерных площадок — это прямая обязанность управляющих компаний и товариществ собственников жилья (ТСЖ). Эти организации должны регулярно следить за состоянием площадок, обеспечивать их уборку и модернизацию, чтобы они отвечали санитарным и экологическим нормам.

Новые контейнеры для вторсырья развозит МУП «САХ» по Новосибирску
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Благоустройство#Управляющие компании#МУП САХ
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