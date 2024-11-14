Управляющие компании Новосибирска игнорируют возможности улучшить быт жителей

Posted 14 ноября, 05:23
Published 14 ноября, 05:23
Modified 14 ноября, 05:25
Updated 14 ноября, 05:25
Несмотря на актуальность проблемы, за поддержкой обратилась лишь одна управляющая компания из Ленинского района города, заявив о желании компенсировать половину расходов на обустройство своей площадки.
«Состояние контейнерных площадок — серьезная проблема Новосибирска. По наблюдениям сотрудников МУП „САХ“, не все места, куда горожане приносят пакеты с мусором, отвечают требованиям и нормативам, установленным законом. Только отсутствие скатов зафиксировано по 812 адресам в городе. Спускать с такой контейнерной площадки наполненные отходами баки — рискованное занятие, ведь вес контейнера может достигать 400-450 кг», — отмечают в МУП «САХ».
Кроме того, в городе существует другая типичная проблема — нехватка мусорных баков. Количество установленных контейнеров часто не соответствует численности проживающих в домах, что приводит к их быстрому переполнению и ухудшению санитарного состояния дворов.
МУП «САХ» напоминает горожанам, что благоустройство и содержание контейнерных площадок — это прямая обязанность управляющих компаний и товариществ собственников жилья (ТСЖ). Эти организации должны регулярно следить за состоянием площадок, обеспечивать их уборку и модернизацию, чтобы они отвечали санитарным и экологическим нормам.