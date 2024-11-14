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Posted 14 ноября, 06:05

Published 14 ноября, 06:05

Modified 14 ноября, 06:07

Updated 14 ноября, 06:07

Суд начался

В Новосибирске начали рассматривать дело бывших работников Ространснадзора

14 ноября 2024, 06:05
Фото: Управление Судебного департамента. Суд начался
Первое судебное заседание по делу экс-работников Ространснадзора прошло в Новосибирске, о чем сообщает судебный департамент.

На скамье подсудимых — Алексей Кравцев и Владислав Мелкозеров. Когда-то они были сотрудниками Ространснадзора. Они обвиняются в превышении полномочий.

По версии следствия, инспектор Кравцев «закрыл глаза» на факт нарушения весового контроля. У фуры была превышена нагрузка, за что полагался штраф в размере 250 тысяч рублей. Пробив автомобиль по базе, он выяснил, что машина принадлежала родственнику другого сотрудника.

Ситуацию решили замять. Оплатить штраф было уже нельзя из-за срока давности. Сотрудников уволили. На суде Кравцеву и Мелкозерову огласили обвинительное заключение. Следующее заседание пройдет в конце ноября.

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