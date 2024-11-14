В Новосибирске начали рассматривать дело бывших работников Ространснадзора

По версии следствия, инспектор Кравцев «закрыл глаза» на факт нарушения весового контроля. У фуры была превышена нагрузка, за что полагался штраф в размере 250 тысяч рублей. Пробив автомобиль по базе, он выяснил, что машина принадлежала родственнику другого сотрудника.