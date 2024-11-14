В Новосибирске начали рассматривать дело бывших работников Ространснадзора

Posted 14 ноября, 06:05
Published 14 ноября, 06:05
Modified 14 ноября, 06:07
Updated 14 ноября, 06:07
На скамье подсудимых — Алексей Кравцев и Владислав Мелкозеров. Когда-то они были сотрудниками Ространснадзора. Они обвиняются в превышении полномочий.
По версии следствия, инспектор Кравцев «закрыл глаза» на факт нарушения весового контроля. У фуры была превышена нагрузка, за что полагался штраф в размере 250 тысяч рублей. Пробив автомобиль по базе, он выяснил, что машина принадлежала родственнику другого сотрудника.
Ситуацию решили замять. Оплатить штраф было уже нельзя из-за срока давности. Сотрудников уволили. На суде Кравцеву и Мелкозерову огласили обвинительное заключение. Следующее заседание пройдет в конце ноября.