В Новосибирске пенсионерку обманули телефонные мошенники на 300 тысяч

Posted 14 ноября, 03:15
Published 14 ноября, 03:15
Modified 14 ноября, 03:17
Updated 14 ноября, 03:17
Пожилая женщина, которой 76 лет, стала жертвой обмана мошенников. Она разговаривала с ними по телефону.
На том конце провода ее уговорили перевести деньги на банковский счет. Всего она потратила 289 тысяч. Преступление раскрыли. Выяснилось, что деньги ушли на счет дроппера.
Это лицо, на которого оформляются карты банков, затем с их счетов обналичиваются деньги. Именно с дроппера и взыскали почти 300 тысяч рублей. Пенсионерка выиграла суд.
Тем временем новосибирцев дурят новой схемой мошенничества. В соцсетях присылается ссылка с подписями «Ты такой красивый». Она ведет на вирусный сайт. После этого преступники имеют доступ ко всем вашим данным.