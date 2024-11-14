atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 03:15

Published 14 ноября, 03:15

Modified 14 ноября, 03:17

Updated 14 ноября, 03:17

Бабушку обманули

В Новосибирске пенсионерку обманули телефонные мошенники на 300 тысяч

14 ноября 2024, 03:15
Фото: Изображение Midjourney. Бабушку обманули
В Новосибирске пенсионерку надурили мошенники: развязку данной истории рассказали в прокуратуре.

Пожилая женщина, которой 76 лет, стала жертвой обмана мошенников. Она разговаривала с ними по телефону.

На том конце провода ее уговорили перевести деньги на банковский счет. Всего она потратила 289 тысяч. Преступление раскрыли. Выяснилось, что деньги ушли на счет дроппера.

Это лицо, на которого оформляются карты банков, затем с их счетов обналичиваются деньги. Именно с дроппера и взыскали почти 300 тысяч рублей. Пенсионерка выиграла суд.

Тем временем новосибирцев дурят новой схемой мошенничества. В соцсетях присылается ссылка с подписями «Ты такой красивый». Она ведет на вирусный сайт. После этого преступники имеют доступ ко всем вашим данным.

Мошенники оформили кредит под 67% на пенсионера из Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
«Откройте, вам цветы»: раскрыта новая схема вымогательства аферистовФейковый генпрокурор обратился к мэру новосибирского городаМошенники под видом сотрудников МЧС обманывают россиян — как распознать лжеца
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Деньги#Мошенники#Обман
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика