В Новосибирске забрали права у страдающего психрасстройствами водителя

Posted 14 ноября, 08:27
Published 14 ноября, 08:27
Modified 14 ноября, 08:29
Updated 14 ноября, 08:29
Водительские права были у мужчины. Он имел психические расстройства. Водить с таким заболеванием запрещено.
Однако удостоверение у него по какой-то причине не забирали. Такое вождение угрожало жизни и здоровью всех участников дорожного движения.
Тогда прокуратура заявила об этом суду. Решение было очевидным. Автомобилиста лишили права управления машиной.
Недавно водителя лишили свободы за пьяную езду. Водитель отправился в тюрьму за повторное нарушение. Также у него забрали автомобиль в доход государства. Появлялись слухи, что всех пьяных водителей будут отправлять на СВО.