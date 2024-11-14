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Posted 14 ноября, 08:27

Published 14 ноября, 08:27

Modified 14 ноября, 08:29

Updated 14 ноября, 08:29

Теперь ему нельзя водить

В Новосибирске забрали права у страдающего психрасстройствами водителя

14 ноября 2024, 08:27
Фото: 1MI. Теперь ему нельзя водить
В Новосибирске лишили прав водителя, который имел психрасстройства, о чем сообщили в прокуратуре.

Водительские права были у мужчины. Он имел психические расстройства. Водить с таким заболеванием запрещено.

Однако удостоверение у него по какой-то причине не забирали. Такое вождение угрожало жизни и здоровью всех участников дорожного движения.

Тогда прокуратура заявила об этом суду. Решение было очевидным. Автомобилиста лишили права управления машиной.

Недавно водителя лишили свободы за пьяную езду. Водитель отправился в тюрьму за повторное нарушение. Также у него забрали автомобиль в доход государства. Появлялись слухи, что всех пьяных водителей будут отправлять на СВО.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Психика#Водительские права
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