Вирус Коксаки: симптомы у детей и взрослых, лечение, профилактика

Posted 14 ноября, 05:41
Published 14 ноября, 05:41
Modified 14 ноября, 05:43
Updated 14 ноября, 05:43
Вирус в мире совсем не новый. Он был открыт еще в 20-м веке. Впервые его обнаружили в американском городе Коксаки. От него он и получил свое название. В настоящий период времени чаще всего его регистрируют в Турции. Именно из этой страны туристы завезли вирус в Россию. В большинстве случаев им болеют дети.
Среди симптомов особо выделяются судороги, спутанность сознания, боли в голове, груди или животе, а также рвота и сыпь. Однако самостоятельно выявлять признаки вирусов не нужно, ведь это дело специалистов.
Как рассказали Atas.info в Минздраве, при подозрении на наличие инфекции следует незамедлительно обратиться к специалисту. Вы можете вызвать медика на дом или дойти до поликлиники в кабинет неотложной помощи. Лечение сможет назначить только врач, когда проверит все ваши анализы. Самолечение опасно из-за возможных осложнений.
Летом и осенью в общественных местах (торговые центры, аквапарк, бассейн) усилен дезинфекционный режим. В образовательных учреждениях, где учатся дети, чаще проветривают помещения, обрабатывают фрукты и овощи, обеспечивают дезинфекционными средствами.
Для профилактики инфекции, вызванной вирусом Коксаки, важно соблюдать личную гигиену. Главное не забывать мыть руки, овощи и фрукты, покупать продукты только в проверенных местах, термически их обрабатывать, пить воду из бутылок и не контактировать с инфицированными людьми, особенно с сыпью.
По данным Роспотребнадзора, на территории Новосибирской области энтеровирусную инфекцию не регистрировали. Интересно, что недавно появилась информация о заболевшей туристке. Женщина беременная и якобы лечилась в Турции от вируса Коксаки. Известно, что от опасной болезни она излечилась и теперь чувствует себя хорошо.