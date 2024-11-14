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Posted 14 ноября, 05:41

Published 14 ноября, 05:41

Modified 14 ноября, 05:43

Updated 14 ноября, 05:43

Вирусом заражаются люди

Вирус Коксаки: симптомы у детей и взрослых, лечение, профилактика

14 ноября 2024, 05:41
Фото: 1MI. Вирусом заражаются люди

Стало известно, есть ли в Новосибирской области вирус Коксаки

Симптомы опасного вируса Коксаки назвали Atas.info в министерстве здравоохранения Новосибирской области: о мерах профилактики рассказал изданию Роспотребнадзор.

Откуда пошел вирус Коксаки

Вирус в мире совсем не новый. Он был открыт еще в 20-м веке. Впервые его обнаружили в американском городе Коксаки. От него он и получил свое название. В настоящий период времени чаще всего его регистрируют в Турции. Именно из этой страны туристы завезли вирус в Россию. В большинстве случаев им болеют дети.

Симптомы вируса Коксаки у детей и взрослых

Среди симптомов особо выделяются судороги, спутанность сознания, боли в голове, груди или животе, а также рвота и сыпь. Однако самостоятельно выявлять признаки вирусов не нужно, ведь это дело специалистов.

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Как лечить вирус Коксаки

Как рассказали Atas.info в Минздраве, при подозрении на наличие инфекции следует незамедлительно обратиться к специалисту. Вы можете вызвать медика на дом или дойти до поликлиники в кабинет неотложной помощи. Лечение сможет назначить только врач, когда проверит все ваши анализы. Самолечение опасно из-за возможных осложнений.

Общая профилактика заболеваемости

Летом и осенью в общественных местах (торговые центры, аквапарк, бассейн) усилен дезинфекционный режим. В образовательных учреждениях, где учатся дети, чаще проветривают помещения, обрабатывают фрукты и овощи, обеспечивают дезинфекционными средствами.

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Личная профилактика

Для профилактики инфекции, вызванной вирусом Коксаки, важно соблюдать личную гигиену. Главное не забывать мыть руки, овощи и фрукты, покупать продукты только в проверенных местах, термически их обрабатывать, пить воду из бутылок и не контактировать с инфицированными людьми, особенно с сыпью.

Есть ли вирус Коксаки в Новосибирской области

По данным Роспотребнадзора, на территории Новосибирской области энтеровирусную инфекцию не регистрировали. Интересно, что недавно появилась информация о заболевшей туристке. Женщина беременная и якобы лечилась в Турции от вируса Коксаки. Известно, что от опасной болезни она излечилась и теперь чувствует себя хорошо.

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