Вирус Коксаки: симптомы у детей и взрослых, лечение, профилактика

Вирус в мире совсем не новый. Он был открыт еще в 20-м веке. Впервые его обнаружили в американском городе Коксаки. От него он и получил свое название. В настоящий период времени чаще всего его регистрируют в Турции. Именно из этой страны туристы завезли вирус в Россию. В большинстве случаев им болеют дети.