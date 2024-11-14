Возраст наиболее востребованных в России машин с пробегом вырос до девяти лет

В прошлом году в топ-5 популярных моделей с пробегом фигурировали те же названия, кроме Toyota Camry, вместо которой в пятерке находилась Skoda Octavia. В 2022 году в пятерку популярных у россиян подержанных моделей машин эксперты включили Hyundai Solaris, Toyota Camry, Volkswagen Tiguan, Kia Rio, Mitsubishi Outlander, а в 2021 году перечень выглядел так: Hyundai Solaris, Ford Focus, Mitsubishi Outlander, Mercedes-Benz E-Class, Kia Rio.