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Posted 14 ноября, 16:48

Published 14 ноября, 16:48

Modified 14 ноября, 16:48

Updated 14 ноября, 16:48

Возраст наиболее востребованных в России машин с пробегом вырос до девяти лет

Возраст наиболее востребованных в России машин с пробегом вырос до девяти лет

14 ноября 2024, 16:48
Фото: Изображение Midjourney.
В текущем году средний возраст и пробег автомобилей из пятерки наиболее востребованных на вторичном рынке России моделей серьезно увеличились.

Как сообщает iz.ru со ссылкой на сведения дилерской компании «Рольф», в этом году наиболее востребованными б/у автомобилями среди российских потребителей стали Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Tiguan, Toyota Camry, Volkswagen Polo. Средний возраст этих легковых машин составляет девять лет, а пробег — 115 тысяч километров.

По отношению к показателям годичной давности, когда средний возраст равнялся восьми годам, а пробег — 101 тысяче километров, сейчас эти цифры внушительно выросли. Кроме того, стало больше и количество дней, которые требуются для продажи автомобиля, — 45 против 39.

В прошлом году в топ-5 популярных моделей с пробегом фигурировали те же названия, кроме Toyota Camry, вместо которой в пятерке находилась Skoda Octavia. В 2022 году в пятерку популярных у россиян подержанных моделей машин эксперты включили Hyundai Solaris, Toyota Camry, Volkswagen Tiguan, Kia Rio, Mitsubishi Outlander, а в 2021 году перечень выглядел так: Hyundai Solaris, Ford Focus, Mitsubishi Outlander, Mercedes-Benz E-Class, Kia Rio.

В 2020 году народными любимцами среди легковых транспортных средств с пробегом были Hyundai Solaris, Mitsubishi Outlander, Ford Focus, Skoda Octavia, Kia Rio. Средний возраст этих моделей также составлял восемь лет, пробег — 103 тысячи километров, а процесс продажи в среднем занимал 38 дней.

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