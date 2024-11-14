Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ торжественно открыли в Новосибирской области

Posted 14 ноября, 07:38
Published 14 ноября, 07:38
Modified 14 ноября, 07:40
Updated 14 ноября, 07:40
Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова обратилась к участникам от имени губернатора, подчеркнув, что тема фестиваля этого года — «Наука вокруг нас» — напоминает о том, что наука пронизывает все аспекты жизни. «Наука всегда рядом, какой бы путь вы ни выбрали. Пусть она станет вашим помощником и спутником по жизни. Важно не утрачивать привычку задавать вопросы: „Почему это происходит?“, „Что это такое?“ — именно это ведёт нас к развитию и открытиям», — отметила Мануйлова. Она также подчеркнула, что наука играет значимую роль в развитии Новосибирской области, которая идёт к технологическому суверенитету и стремится сделать научные знания доступными для каждого.
В рамках десятидневного фестиваля запланировано свыше 150 мероприятий, включая лекции, мастер-классы, экскурсии по музеям и научным институтам, показы научных фильмов, интерактивные выставки, научные квизы и квесты. Мероприятия охватят не только Новосибирск, но и другие населённые пункты области, чтобы сделать науку ближе к людям. На участие приглашаются все: школьники, студенты, семьи с детьми и те, кто интересуется наукой.
Открыла фестиваль выставка научных и инновационных достижений, которая проходит в концертном комплексе им. В. Маяковского 13 и 14 ноября. На выставке свои разработки и передовые достижения представляют более 20 организаций, включая вузы, научные институты, образовательные учреждения, высокотехнологичные предприятия и инновационные компании.
Одной из уникальных инициатив фестиваля станет выезд в районы области. Специальный брендированный автобус, наполненный научными проектами, посетит города Обь, Искитим, Бердск и наукоград Кольцово, а также ряд районов, включая Карасукский, Купинский, Маслянинский, Татарский и другие. Таким образом, фестиваль охватит не только городскую, но и сельскую аудиторию, что особенно важно для привлечения молодёжи к науке.
Организаторы фестиваля — Правительство Новосибирской области, министерство науки и инновационной политики региона и Фонд научно-технологического развития Новосибирской области.