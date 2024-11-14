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Posted 14 ноября, 07:38

Published 14 ноября, 07:38

Modified 14 ноября, 07:40

Updated 14 ноября, 07:40

Открытие фестиваля

Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ торжественно открыли в Новосибирской области

14 ноября 2024, 07:38
Фото: Правительство Новосибирской области. Открытие фестиваля
С 13 по 22 ноября 2024 года в Новосибирской области проходит ежегодный Всероссийский фестиваль NAUKA 0+, призванный сделать науку доступной и интересной для всех поколений, сообщает пресс-служба правительства региона.

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова обратилась к участникам от имени губернатора, подчеркнув, что тема фестиваля этого года — «Наука вокруг нас» — напоминает о том, что наука пронизывает все аспекты жизни. «Наука всегда рядом, какой бы путь вы ни выбрали. Пусть она станет вашим помощником и спутником по жизни. Важно не утрачивать привычку задавать вопросы: „Почему это происходит?“, „Что это такое?“ — именно это ведёт нас к развитию и открытиям», — отметила Мануйлова. Она также подчеркнула, что наука играет значимую роль в развитии Новосибирской области, которая идёт к технологическому суверенитету и стремится сделать научные знания доступными для каждого.

Шоу на фестивалеШоу на фестивале
Шоу на фестивалеШоу на фестивале
Шоу на фестивалеШоу на фестивале
Шоу на фестивалеШоу на фестивале
Шоу на фестивале. Фото: Правительство Новосибирской области

В рамках десятидневного фестиваля запланировано свыше 150 мероприятий, включая лекции, мастер-классы, экскурсии по музеям и научным институтам, показы научных фильмов, интерактивные выставки, научные квизы и квесты. Мероприятия охватят не только Новосибирск, но и другие населённые пункты области, чтобы сделать науку ближе к людям. На участие приглашаются все: школьники, студенты, семьи с детьми и те, кто интересуется наукой.

Открыла фестиваль выставка научных и инновационных достижений, которая проходит в концертном комплексе им. В. Маяковского 13 и 14 ноября. На выставке свои разработки и передовые достижения представляют более 20 организаций, включая вузы, научные институты, образовательные учреждения, высокотехнологичные предприятия и инновационные компании.

Интерактивные площадки на фестивалеИнтерактивные площадки на фестивале
Интерактивные площадки на фестивалеИнтерактивные площадки на фестивале
Интерактивные площадки на фестивалеИнтерактивные площадки на фестивале
Интерактивные площадки на фестивалеИнтерактивные площадки на фестивале
Интерактивные площадки на фестивалеИнтерактивные площадки на фестивале
Интерактивные площадки на фестивале. Фото: Правительство Новосибирской области

Одной из уникальных инициатив фестиваля станет выезд в районы области. Специальный брендированный автобус, наполненный научными проектами, посетит города Обь, Искитим, Бердск и наукоград Кольцово, а также ряд районов, включая Карасукский, Купинский, Маслянинский, Татарский и другие. Таким образом, фестиваль охватит не только городскую, но и сельскую аудиторию, что особенно важно для привлечения молодёжи к науке.

Организаторы фестиваля — Правительство Новосибирской области, министерство науки и инновационной политики региона и Фонд научно-технологического развития Новосибирской области.

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#Алина Гурицкая#Образование#Наука#Новосибирская область#Фестиваль#Инновации#Мероприятия
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