Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ торжественно открыли в Новосибирской области

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова обратилась к участникам от имени губернатора, подчеркнув, что тема фестиваля этого года — «Наука вокруг нас» — напоминает о том, что наука пронизывает все аспекты жизни. «Наука всегда рядом, какой бы путь вы ни выбрали. Пусть она станет вашим помощником и спутником по жизни. Важно не утрачивать привычку задавать вопросы: „Почему это происходит?“, „Что это такое?“ — именно это ведёт нас к развитию и открытиям», — отметила Мануйлова. Она также подчеркнула, что наука играет значимую роль в развитии Новосибирской области, которая идёт к технологическому суверенитету и стремится сделать научные знания доступными для каждого.