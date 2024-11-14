Жители и гости Новосибирска жалуются на скользкие тротуары и улицы

Posted 14 ноября, 10:45
Published 14 ноября, 10:45
Modified 14 ноября, 10:47
Updated 14 ноября, 10:47
В четверг, 14 ноября, в чат-бот телеграм-канала Atas.Info пришло много сообщений на плохую очитку тротуаров. Люди возмущаются тем, что даже на улице Ленина, в самом центре, лед на пути пешеходов просто блестит, так, что можно кататься на коньках.
«Наледь, снег поверх наледи, у магазинов не почищено, очень скользкие подъемы и переходы. Существует реальная опасность ногу сломать», — описывает ситуацию наш читатель по имени Федор.
Только по официальным данным муниципалитета, за минувшую неделю от гололеда пострадали 128 новосибирцев.
Не дожидаясь, пока тротуары будут расчищены, лучше позаботиться о своем здоровье самостоятельно:
— на надевать обувь на высоком каблуке
— не носить тяжелые сумки на длинных ручках
— не убирать при ходьбе руки в карманы
— передвигаться небольшими скользящими шагами
— наступать сразу на всю подошву
Ранее мы рассказывали о том, как улицах Новосибирска наступил «день жестянщика».