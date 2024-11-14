Жители и гости Новосибирска жалуются на скользкие тротуары и улицы

Не дожидаясь, пока тротуары будут расчищены, лучше позаботиться о своем здоровье самостоятельно:

— на надевать обувь на высоком каблуке

— не носить тяжелые сумки на длинных ручках

— не убирать при ходьбе руки в карманы

— передвигаться небольшими скользящими шагами

— наступать сразу на всю подошву