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Posted 14 ноября, 10:45

Published 14 ноября, 10:45

Modified 14 ноября, 10:47

Updated 14 ноября, 10:47

В городе растет число гололедных травм

Жители и гости Новосибирска жалуются на скользкие тротуары и улицы

14 ноября 2024, 10:45
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. В городе растет число гололедных травм
Наледь и снег покрывают пешеходные дорожки даже в центре, сообщают горожане.
В четверг, 14 ноября, в чат-бот телеграм-канала Atas.Info пришло много сообщений на плохую очитку тротуаров. Люди возмущаются тем, что даже на улице Ленина, в самом центре, лед на пути пешеходов просто блестит, так, что можно кататься на коньках.

«Наледь, снег поверх наледи, у магазинов не почищено, очень скользкие подъемы и переходы. Существует реальная опасность ногу сломать», — описывает ситуацию наш читатель по имени Федор.

Только по официальным данным муниципалитета, за минувшую неделю от гололеда пострадали 128 новосибирцев.

Не дожидаясь, пока тротуары будут расчищены, лучше позаботиться о своем здоровье самостоятельно:
— на надевать обувь на высоком каблуке
— не носить тяжелые сумки на длинных ручках
— не убирать при ходьбе руки в карманы
— передвигаться небольшими скользящими шагами
— наступать сразу на всю подошву

Ранее мы рассказывали о том, как улицах Новосибирска наступил «день жестянщика».

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#Новосибирск#Гололед#Травмы#Наледь#Тротуары
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