Зима в Новосибирске отменяется — регион накрыло волной тепла

Posted 14 ноября, 11:16
Published 14 ноября, 11:16
Modified 14 ноября, 11:18
Updated 14 ноября, 11:18
Жителей Новосибирска предупредили о резком потеплении. Подобные погодные «качели» могут негативно отразиться на состоянии здоровья у лиц с ослабленным иммунитетом и хроническими недугами.
14 ноября станет последним холодным днем в Новосибирской области. Ночью похолодает до -14, а днем температура была до -7. Похолодание пришло на текущей неделе. С 15 числа начнется потепление. На улице температура снизится до -1…-2 и днем и ночью. Об этом говорят данные «Яндекс. Погоды».
Сайт world-weather сообщает о похолодании лишь к концу месяца. 28 числа столбик термометра покажет -12 днем и -15 ночью. Дни ясными не будут, но частый снег синоптики не обещают.
Gismeteo прогнозирует снежный ноябрь. Весь месяц температура будет в пределах -1…-5. Чуть холоднее, до -9, станет лишь в декабре. Новосибирцев напугали морозами до -36.