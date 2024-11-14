Зима в Новосибирске отменяется — регион накрыло волной тепла

14 ноября станет последним холодным днем в Новосибирской области. Ночью похолодает до -14, а днем температура была до -7. Похолодание пришло на текущей неделе. С 15 числа начнется потепление. На улице температура снизится до -1…-2 и днем и ночью. Об этом говорят данные «Яндекс. Погоды».