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Posted 14 ноября, 11:16

Published 14 ноября, 11:16

Modified 14 ноября, 11:18

Updated 14 ноября, 11:18

Теплее станет в Новосибирске

Зима в Новосибирске отменяется — регион накрыло волной тепла

14 ноября 2024, 11:16
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Теплее станет в Новосибирске

Жителей Новосибирска предупредили о резком потеплении

В Новосибирск вновь вернулась теплая погода, о чем свидетельствуют данные погодных сервисов.

Жителей Новосибирска предупредили о резком потеплении. Подобные погодные «качели» могут негативно отразиться на состоянии здоровья у лиц с ослабленным иммунитетом и хроническими недугами.

14 ноября станет последним холодным днем в Новосибирской области. Ночью похолодает до -14, а днем температура была до -7. Похолодание пришло на текущей неделе. С 15 числа начнется потепление. На улице температура снизится до -1…-2 и днем и ночью. Об этом говорят данные «Яндекс. Погоды».

Сайт world-weather сообщает о похолодании лишь к концу месяца. 28 числа столбик термометра покажет -12 днем и -15 ночью. Дни ясными не будут, но частый снег синоптики не обещают.

Gismeteo прогнозирует снежный ноябрь. Весь месяц температура будет в пределах -1…-5. Чуть холоднее, до -9, станет лишь в декабре. Новосибирцев напугали морозами до -36.

Стало известно, какой была погода 11.11 в Новосибирске 50 лет назад
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Похолодание#Потепление
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