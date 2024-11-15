Для госинспекторов минприроды Новосибирской области впервые закупили катера

Напомним, что с 2022 по 2024 год министерство приобрело 36 автомобилей УАЗ, 20 квадроциклов, 43 снегохода, два гусеничных снегохода и 36 автоприцепов, а также 50 видеорегистраторов, 20 беспилотных летательных аппаратов, 10 тепловизионных монокуляров, 20 навигаторов и 108 комплектов зимней и летней форменной одежды.