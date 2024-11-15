Для госинспекторов минприроды Новосибирской области впервые закупили катера

Posted 15 ноября, 09:29
Published 15 ноября, 09:29
Modified 15 ноября, 09:31
Updated 15 ноября, 09:31
Заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Севастьянов передал специалистам, ответственным за сохранение охотничьих ресурсов, ключи от шести катеров с автомобильными прицепами, приобретенных за счет средств областного бюджета.
«Благодаря поддержке Андрея Александровича Травникова и Законодательного Собрания Новосибирской области мы продолжаем обновление автопарка наших сотрудников. В этот раз закупили шесть катеров для выполнения в полном объеме задач по охране объектов животного мира и охотничьих угодий», — отметил Алексей Севастьянов.
Мобильность госинспектора важна для предотвращения ущерба, поэтому Минприроды закупает не только автомобили, но и водный транспорт, который необходим для передвижения по труднодоступным территориям.
На территории Новосибирской области есть водоемы большой площади, такие как Обское водохранилище, озеро Убинское, озеро Чаны. Новые моторные средства помогут инспекторам эффективнее работать. Катера будут отправлены в Искитимский, Колыванский, Каргатский, Барабинский, Ордынский и Северный районы.
Напомним, что с 2022 по 2024 год министерство приобрело 36 автомобилей УАЗ, 20 квадроциклов, 43 снегохода, два гусеничных снегохода и 36 автоприцепов, а также 50 видеорегистраторов, 20 беспилотных летательных аппаратов, 10 тепловизионных монокуляров, 20 навигаторов и 108 комплектов зимней и летней форменной одежды.