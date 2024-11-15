atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 09:29

Published 15 ноября, 09:29

Modified 15 ноября, 09:31

Updated 15 ноября, 09:31

Катера уже вручили

Для госинспекторов минприроды Новосибирской области впервые закупили катера

15 ноября 2024, 09:29
Фото: правительство НСО. Катера уже вручили
Благодаря поддержке губернатора Новосибирской области и депутатов Заксобрания, государственные инспекторы министерства природных ресурсов и экологии региона получили шесть единиц водного транспорта, оснащенного моторами: технику вручали 15 ноября.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Севастьянов передал специалистам, ответственным за сохранение охотничьих ресурсов, ключи от шести катеров с автомобильными прицепами, приобретенных за счет средств областного бюджета.

«Благодаря поддержке Андрея Александровича Травникова и Законодательного Собрания Новосибирской области мы продолжаем обновление автопарка наших сотрудников. В этот раз закупили шесть катеров для выполнения в полном объеме задач по охране объектов животного мира и охотничьих угодий», — отметил Алексей Севастьянов.

Мобильность госинспектора важна для предотвращения ущерба, поэтому Минприроды закупает не только автомобили, но и водный транспорт, который необходим для передвижения по труднодоступным территориям.

На территории Новосибирской области есть водоемы большой площади, такие как Обское водохранилище, озеро Убинское, озеро Чаны. Новые моторные средства помогут инспекторам эффективнее работать. Катера будут отправлены в Искитимский, Колыванский, Каргатский, Барабинский, Ордынский и Северный районы.

Напомним, что с 2022 по 2024 год министерство приобрело 36 автомобилей УАЗ, 20 квадроциклов, 43 снегохода, два гусеничных снегохода и 36 автоприцепов, а также 50 видеорегистраторов, 20 беспилотных летательных аппаратов, 10 тепловизионных монокуляров, 20 навигаторов и 108 комплектов зимней и летней форменной одежды.

Губернатор Травников наградил военно-патриотические клубы Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Губернатор Травников поручил муниципалитетам обеспечить зимнее содержание дорогГубернатора Новосибирской области Андрея Травникова наградили в КремлеВсероссийский фестиваль NAUKA 0+ торжественно открыли в Новосибирской области
#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Правительство#Лес#Водоемы#Минприроды#Водный транспорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика