До 2030 года КМСП предоставит малому бизнесу льготных кредитов на 5,3 млрд рублей

ТАСС пишет, что председатель совета директоров Корпорации МСП и министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул, что концепция направлена на выполнение цели, обозначенной в указе президента, по опережающему росту дохода на одного работника в сфере малого и среднего предпринимательства. Новый федеральный проект должен обеспечить переход от количественных к качественным показателям в виде роста дохода в расчете на одного работника субъектов МСП темпами выше роста ВВП. Это потребует переосмысления роли корпорации и ее инструментов.