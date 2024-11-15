До 2030 года КМСП предоставит малому бизнесу льготных кредитов на 5,3 млрд рублей

Posted 15 ноября, 10:08
Published 15 ноября, 10:08
Modified 15 ноября, 10:09
Updated 15 ноября, 10:09
ТАСС пишет, что председатель совета директоров Корпорации МСП и министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул, что концепция направлена на выполнение цели, обозначенной в указе президента, по опережающему росту дохода на одного работника в сфере малого и среднего предпринимательства. Новый федеральный проект должен обеспечить переход от количественных к качественным показателям в виде роста дохода в расчете на одного работника субъектов МСП темпами выше роста ВВП. Это потребует переосмысления роли корпорации и ее инструментов.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что почти половина указанной суммы будет направлена на поддержку отраслей, формирующих экономику предложения. Корпорация продолжит реализацию эффективных программ, включая «зонтичные» поручительства, и внедрит льготные кредиты для участников особых экономических зон и бизнеса из моногородов, станкостроения и робототехники. Также будет предусмотрено льготное инвесткредитование для МСП в сферах туризма, информационных технологий, научно-технической деятельности и производства на 800 миллиардов рублей до 2030 года.
Для достижения цели, обозначенной президентом, применяются как существующие, так и новые механизмы, система управления которыми строится на обратной связи от бизнеса и анализе данных с платформы МСП.РФ. Эти меры позволят обеспечить около 50% общего вклада в реализацию поставленной цели.
Исаевич отметил, что достичь ее можно решением трех основных задач, которые лягут в основу стратегии развития корпорации. Первая задача заключается в создании условий, способствующих переходу малых и средних предприятий в другие категории. Вторая задача ориентирована на увеличение вклада МСП в экономику предложения. Необходимый импульс этим отраслям даст требуемое экономике предложение продукции и услуг. Третья цель касается вовлечения МСП в обеспечение технологического суверенитета, чтобы обеспечить к 2030 году объем закупок у МТК на уровне 1,2 триллиона рублей.
Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей и доступности финансовых услуг Банка России, отметил, что еще один инструмент развития МСП в приоритетных отраслях — инвестиционная программа Банка России, Корпорации МСП и Минэкономразвития на 100 млрд руб. ежегодно.
Также планируется реализация совместных «зонтичных» поручительств с региональными гарантийными организациями, где корпорация будет выступать в качестве поручителя. Для поддержки городской экономики и местных брендов также предусмотрены совместные поручительства с ВЭБ.РФ. Распределение рисков обеспечит дополнительные возможности для привлечения финансирования.