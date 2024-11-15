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Posted 15 ноября, 10:08

Published 15 ноября, 10:08

Modified 15 ноября, 10:09

Updated 15 ноября, 10:09

До 2030 года КМСП предоставит малому бизнесу льготных кредитов на 5,3 млрд рублей

До 2030 года КМСП предоставит малому бизнесу льготных кредитов на 5,3 млрд рублей

15 ноября 2024, 10:08
Фото: 1MI.
На совете директоров Корпорации МСП обсуждалась концепция ее развития. Было отмечено, что по финансовым программам корпорации до 2030 года предприниматели смогут привлечь около 5,3 триллиона рублей.

ТАСС пишет, что председатель совета директоров Корпорации МСП и министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул, что концепция направлена на выполнение цели, обозначенной в указе президента, по опережающему росту дохода на одного работника в сфере малого и среднего предпринимательства. Новый федеральный проект должен обеспечить переход от количественных к качественным показателям в виде роста дохода в расчете на одного работника субъектов МСП темпами выше роста ВВП. Это потребует переосмысления роли корпорации и ее инструментов.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что почти половина указанной суммы будет направлена на поддержку отраслей, формирующих экономику предложения. Корпорация продолжит реализацию эффективных программ, включая «зонтичные» поручительства, и внедрит льготные кредиты для участников особых экономических зон и бизнеса из моногородов, станкостроения и робототехники. Также будет предусмотрено льготное инвесткредитование для МСП в сферах туризма, информационных технологий, научно-технической деятельности и производства на 800 миллиардов рублей до 2030 года.

Для достижения цели, обозначенной президентом, применяются как существующие, так и новые механизмы, система управления которыми строится на обратной связи от бизнеса и анализе данных с платформы МСП.РФ. Эти меры позволят обеспечить около 50% общего вклада в реализацию поставленной цели.

Исаевич отметил, что достичь ее можно решением трех основных задач, которые лягут в основу стратегии развития корпорации. Первая задача заключается в создании условий, способствующих переходу малых и средних предприятий в другие категории. Вторая задача ориентирована на увеличение вклада МСП в экономику предложения. Необходимый импульс этим отраслям даст требуемое экономике предложение продукции и услуг. Третья цель касается вовлечения МСП в обеспечение технологического суверенитета, чтобы обеспечить к 2030 году объем закупок у МТК на уровне 1,2 триллиона рублей.

Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей и доступности финансовых услуг Банка России, отметил, что еще один инструмент развития МСП в приоритетных отраслях — инвестиционная программа Банка России, Корпорации МСП и Минэкономразвития на 100 млрд руб. ежегодно.

Также планируется реализация совместных «зонтичных» поручительств с региональными гарантийными организациями, где корпорация будет выступать в качестве поручителя. Для поддержки городской экономики и местных брендов также предусмотрены совместные поручительства с ВЭБ.РФ. Распределение рисков обеспечит дополнительные возможности для привлечения финансирования.

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