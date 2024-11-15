Долгожданное событие: YouTube снова работает в России

Posted 15 ноября, 02:49
Published 15 ноября, 02:49
Modified 15 ноября, 04:43
Updated 15 ноября, 04:43
Видеоплатформа внезапно стала доступной без VPN у большинства операторов связи. Согласно данным GlobalCheck, видеохостинг снова можно использовать без ограничений, и об этом сообщают пользователи сетей «Мегафон», «Ростелеком», «Билайн», МТС и других. В Новосибирской области операторы также предоставляют возможность свободного просмотра файлов для просмотра.
На фоне многочисленных жалоб на нестабильность доступа к YouTube, проблему недавно поднял генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным 13 ноября. Шахназаров отметил, что замедление работы YouTube уже неактуально и, возможно, стоит пересмотреть ограничения. Путин пообещал «разобраться» с вопросом, но указал, что на платформе порой появляется недопустимый контент, назвав это «всякими пакостями».
Начиная с июля, многие пользователи отмечали проблемы с доступом: видео загружалось медленно или не воспроизводилось вовсе. Замедление связывали с устаревшим оборудованием Google в России, которое нуждается в модернизации.
Среди пользователей бытует мнение, что сейчас YouTube заработал, так как произошел временный сбой в настройках или изменения связаны с переговорами на высоком уровне. Вопрос о дальнейшем доступе к YouTube пока остается открытым, и официальных комментариев от представителей Google или Роскомнадзора не поступало.
На фоне многочисленных жалоб на нестабильность доступа к YouTube, проблему недавно поднял генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным 13 ноября. Шахназаров отметил, что замедление работы YouTube уже неактуально и, возможно, стоит пересмотреть ограничения. Путин пообещал «разобраться» с вопросом, но указал, что на платформе порой появляется недопустимый контент, назвав это «всякими пакостями».
Начиная с июля, многие пользователи отмечали проблемы с доступом: видео загружалось медленно или не воспроизводилось вовсе. Замедление связывали с устаревшим оборудованием Google в России, которое нуждается в модернизации.
Среди пользователей бытует мнение, что сейчас YouTube заработал, так как произошел временный сбой в настройках или изменения связаны с переговорами на высоком уровне. Вопрос о дальнейшем доступе к YouTube пока остается открытым, и официальных комментариев от представителей Google или Роскомнадзора не поступало.