Долгожданное событие: YouTube снова работает в России

Среди пользователей бытует мнение, что сейчас YouTube заработал, так как произошел временный сбой в настройках или изменения связаны с переговорами на высоком уровне. Вопрос о дальнейшем доступе к YouTube пока остается открытым, и официальных комментариев от представителей Google или Роскомнадзора не поступало.