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Posted 15 ноября, 02:49

Published 15 ноября, 02:49

Modified 15 ноября, 04:43

Updated 15 ноября, 04:43

YouTube заработал

Долгожданное событие: YouTube снова работает в России

15 ноября 2024, 02:49
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. YouTube заработал

Операторы начали восстанавливать доступ к YouTube в Новосибирской области

Российские пользователи сети отмечают значительные улучшения в работе видеохостинга YouTube. Правда, как долго продлится разблокировка, пока неизвестно.

Видеоплатформа внезапно стала доступной без VPN у большинства операторов связи. Согласно данным GlobalCheck, видеохостинг снова можно использовать без ограничений, и об этом сообщают пользователи сетей «Мегафон», «Ростелеком», «Билайн», МТС и других. В Новосибирской области операторы также предоставляют возможность свободного просмотра файлов для просмотра.

На фоне многочисленных жалоб на нестабильность доступа к YouTube, проблему недавно поднял генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным 13 ноября. Шахназаров отметил, что замедление работы YouTube уже неактуально и, возможно, стоит пересмотреть ограничения. Путин пообещал «разобраться» с вопросом, но указал, что на платформе порой появляется недопустимый контент, назвав это «всякими пакостями».

Начиная с июля, многие пользователи отмечали проблемы с доступом: видео загружалось медленно или не воспроизводилось вовсе. Замедление связывали с устаревшим оборудованием Google в России, которое нуждается в модернизации.

Среди пользователей бытует мнение, что сейчас YouTube заработал, так как произошел временный сбой в настройках или изменения связаны с переговорами на высоком уровне. Вопрос о дальнейшем доступе к YouTube пока остается открытым, и официальных комментариев от представителей Google или Роскомнадзора не поступало.

Данные GlobalCheckДанные GlobalCheck
Данные GlobalCheck. Фото: Скриншот

На фоне многочисленных жалоб на нестабильность доступа к YouTube, проблему недавно поднял генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным 13 ноября. Шахназаров отметил, что замедление работы YouTube уже неактуально и, возможно, стоит пересмотреть ограничения. Путин пообещал «разобраться» с вопросом, но указал, что на платформе порой появляется недопустимый контент, назвав это «всякими пакостями».

Начиная с июля, многие пользователи отмечали проблемы с доступом: видео загружалось медленно или не воспроизводилось вовсе. Замедление связывали с устаревшим оборудованием Google в России, которое нуждается в модернизации.

Среди пользователей бытует мнение, что сейчас YouTube заработал, так как произошел временный сбой в настройках или изменения связаны с переговорами на высоком уровне. Вопрос о дальнейшем доступе к YouTube пока остается открытым, и официальных комментариев от представителей Google или Роскомнадзора не поступало.

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На пикеты против блокировки YouTube выйдут новосибирцы
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#Алина Гурицкая#Технологии#VPN#Россия#Роскомнадзор#YouTube#Владимир Путин#Опросы#Ростелеком
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