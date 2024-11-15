Колдун Тимофей Руденко из Новосибирска вновь поборется за звание сильнейшего

Posted 15 ноября, 11:24
Published 15 ноября, 11:24
Modified 15 ноября, 11:26
Updated 15 ноября, 11:26
В новом выпуске мистического шоу на ТНТ знаменитые российские эзотерики пройдут самые необычные испытания и поборются за звание сильнейшего мага. В числе участников оказался медиум из Новосибирска Тимофей Руденко, что удивило как телефанатов, так и остальных участников выпуска.
Руденко уже становился победителем в 19 сезоне шоу, однако теперь он намерен добиться участия в «Битве сильнейших». Медиум заявил, что ставит себе «максимальные цели» в любом деле, поэтому мотивации на победу у него более чем достаточно.
С чем ему предстоит столкнуться и кто из участников продвинется дальше, узнаем из нового выпуска, который выйдет 16 ноября в 18.39 на телеканале ТНТ, 16+.
Ранее в публикациях Atas.info разбирались, как эзотерика захватывает умы россиян, тарологи становятся популярнее HR-менеджмента, а звезды решают скандалы наведением порчи.