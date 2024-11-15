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Posted 15 ноября, 08:34

Published 15 ноября, 08:34

Modified 15 ноября, 08:36

Updated 15 ноября, 08:36

Обувной магазин

Массивные сумки и комфортная обувь: модные аксессуары на зиму 2024/2025

15 ноября 2024, 08:34
Фото: 1MI. Обувной магазин

Стилист рассказала новосибирцам, какая обувь будет в моде предстоящей зимой

В преддверье зимнего сезона стилист Юлия Гуринова рассказала о модных трендах на обувь и сумки в 2024–2025 годах.

Какие модели обуви впишутся в зимний гардероб

Правильно подобранная обувь — это не только комфорт, но и важная часть стиля. По словам стилиста Юлии Гуриновой, трёх пар обуви должно быть достаточно, чтобы чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

«Моя практика показала, что в 10 случаях из 10 именно выбор актуальной, удобной обуви, гармонично вписывающейся обуви — это больная тема для женщин (и для мужчин тоже). Чаще всего — это одна „универсальная“ пара на весь сезон. И если это черные сапоги на среднем устойчивом каблуке по ноге, то они всегда и везде — и с джинсами (заправленными в них) и с платьями разной плины и фактуры, и брюками разной ширины», — подмечает эксперт в разговоре с Atas.Info.

В качестве разнообразия стилист рекомендует жителям Новосибирской области и других регионов страны присмотреться к таким вариантам:

  • Сапоги и ботильоны подходят тем, кто предпочитает юбки и платья. Высота каблука и стиль зависят от ваших предпочтений и образа жизни.
  • Ботинки и кеды подойдут для тех, кто чаще выбирает брюки и джинсы. Эти модели добавляют практичности в гардероб и выглядят актуально, если подобрать удобные и стильные модели.
Выбирайте удобную обувьВыбирайте удобную обувь
Выбирайте удобную обувьВыбирайте удобную обувь
Выбирайте удобную обувь. Фото: предоставлено Юлией Гуриновой

Юлия также советует, что обувь стоит выбирать, ориентируясь не на тренды, а на собственные потребности и стиль. Например, для любителей кэжуал подойдут классические ботинки или стильные кроссовки, которые легко комбинируются с различными образами.

Как выбрать удобную и актуальную сумку для зимы

Зимой мы носим больше вещей, поэтому объёмные сумки или шопперы становятся более популярными. Однако не стоит забывать об общем стиле: например, если ваш образ строгий и приталенный, лучше выбрать более компактную сумку. Важно, чтобы сумка соответствовала вашему телосложению: высокие девушки могут позволить себе вертикальные модели, а невысоким подойдут горизонтальные формы.

Юлия также подчёркивает, что миниатюрные форматы не всегда подходят для зимы, особенно если вы носите оверсайз-пальто или пуховики. В таких случаях лучше отдать предпочтение сумке среднего размера или шопперу.

Отдайте предпочтение большим сумкамОтдайте предпочтение большим сумкам
Отдайте предпочтение большим сумкамОтдайте предпочтение большим сумкам
Отдайте предпочтение большим сумкам. Фото: предоставлено Юлией Гуриновой

Стилист завершает свои советы напоминанием: важно не следовать слепо модным тенденциям, а выбирать те элементы, которые подчеркнут вашу индивидуальность и будут удобными в повседневной жизни.

«Стильный человек — это тот, кого не волнует, какие новые тренды появились. Потому что человек, у которого есть свой стиль всегда выше трендов и не зависит от них», — отмечает Юлия.

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