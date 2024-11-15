Массивные сумки и комфортная обувь: модные аксессуары на зиму 2024/2025

Зимой мы носим больше вещей, поэтому объёмные сумки или шопперы становятся более популярными. Однако не стоит забывать об общем стиле: например, если ваш образ строгий и приталенный, лучше выбрать более компактную сумку. Важно, чтобы сумка соответствовала вашему телосложению: высокие девушки могут позволить себе вертикальные модели, а невысоким подойдут горизонтальные формы.