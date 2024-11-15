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Posted 15 ноября, 03:37

Published 15 ноября, 03:37

Modified 15 ноября, 03:39

Updated 15 ноября, 03:39

Житель Новосибирской области выиграл миллион

Миллионер из Новосибирской области не хочет забирать деньги после выигрыша

15 ноября 2024, 03:37
Фото: 1MI. Житель Новосибирской области выиграл миллион
В Новосибирске и области ведут поиск миллионеров-счастливчиков, о чем сообщили в компании — организаторе лотереи.

В 2024 году не забрали свои миллионы 39 человек по всей России. Они покупали билеты, одерживали победу, но деньги не брали. Такой человек есть и в Новосибирской области. Он по какой-то причине не хочет забирать деньги.

Выигрыш не получил один сибиряк. Конкретная сумма не называется, но в лотерее назвали следующий диапазон: от 1 до 5 млн рублей. Горожан призвали проверить свои билеты и подойти за деньгами.

Недавно в регионе назвали самые везущие имена людей, которые выигрывают такие призы. Летом появились данные, что многодетная мать выиграла 100 млн рублей. Однако эту информацию оперативно опровергли, заявив, что таких выигрышей в России не было.

Четыре миллиона рублей за лето выиграли новосибирцы в лотереях
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