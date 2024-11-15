Миллионер из Новосибирской области не хочет забирать деньги после выигрыша

Posted 15 ноября, 03:37
Published 15 ноября, 03:37
Modified 15 ноября, 03:39
Updated 15 ноября, 03:39
В 2024 году не забрали свои миллионы 39 человек по всей России. Они покупали билеты, одерживали победу, но деньги не брали. Такой человек есть и в Новосибирской области. Он по какой-то причине не хочет забирать деньги.
Выигрыш не получил один сибиряк. Конкретная сумма не называется, но в лотерее назвали следующий диапазон: от 1 до 5 млн рублей. Горожан призвали проверить свои билеты и подойти за деньгами.
Недавно в регионе назвали самые везущие имена людей, которые выигрывают такие призы. Летом появились данные, что многодетная мать выиграла 100 млн рублей. Однако эту информацию оперативно опровергли, заявив, что таких выигрышей в России не было.