Многоквартирный дом на улице Мира горит в Новосибирске

Posted 15 ноября, 02:26
Published 15 ноября, 02:26
Modified 15 ноября, 02:28
Updated 15 ноября, 02:28
Происшествие случилось утром 15 ноября. В Кировском районе загорелся дом. Он многоквартирный и находится на улице Мира.
Всего этажей в жилье — три. На место вызвали сотрудников МЧС, которые через пять минут прибыли устранять последствия ЧП.
До сих пор пожар тушат, а жильцов эвакуируют. Подробности появятся чуть позже. О пострадавших информации нет. Причины неизвестны.
Недавно пенсионер сгорел в бане. Также в Чулыме погиб ребенок в горящем доме — его брата удалось спасти бойцу СВО. На этой же неделе загорелось общежитие: не обошлось и без пострадавших. Всего пожаров произошло на прошлой неделе 39.