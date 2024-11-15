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Posted 15 ноября, 02:26

Published 15 ноября, 02:26

Modified 15 ноября, 02:28

Updated 15 ноября, 02:28

Дом горит

Многоквартирный дом на улице Мира горит в Новосибирске

15 ноября 2024, 02:26
Фото: 1MI. Дом горит
В Новосибирске загорелся дом: в МЧС рассказали, как тушат недвижимость.

Происшествие случилось утром 15 ноября. В Кировском районе загорелся дом. Он многоквартирный и находится на улице Мира.

Всего этажей в жилье — три. На место вызвали сотрудников МЧС, которые через пять минут прибыли устранять последствия ЧП.

До сих пор пожар тушат, а жильцов эвакуируют. Подробности появятся чуть позже. О пострадавших информации нет. Причины неизвестны.

Недавно пенсионер сгорел в бане. Также в Чулыме погиб ребенок в горящем доме — его брата удалось спасти бойцу СВО. На этой же неделе загорелось общежитие: не обошлось и без пострадавших. Всего пожаров произошло на прошлой неделе 39.

В Новосибирской области возбудили дело после гибели ребенка при пожаре
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Пожар#Огонь#Эвакуация
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