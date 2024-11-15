Многоквартирный дом на улице Мира горит в Новосибирске

Недавно пенсионер сгорел в бане. Также в Чулыме погиб ребенок в горящем доме — его брата удалось спасти бойцу СВО. На этой же неделе загорелось общежитие: не обошлось и без пострадавших. Всего пожаров произошло на прошлой неделе 39.