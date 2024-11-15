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Posted 15 ноября, 01:34

Published 15 ноября, 01:34

Modified 15 ноября, 01:36

Updated 15 ноября, 01:36

Снег ждет новосибирцев

Мощные снегопады накроют Новосибирскую область — когда ждать

15 ноября 2024, 01:34
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Снег ждет новосибирцев

Жителей Новосибирска предупредили о мощных снегопадах

В Новосибирской области ожидаются мощные снегопады, о чем говорят погодные сервисы.

Частый снег начнется к концу ноября. С 27 числа он не остановится до конца первой декады декабря. Мощнее всего он будет идти 29 ноября, с 1 по 10 декабря. С 11 числа наступят более солнечные дни. Об этом говорят данные gismeteo. При этом средняя температура составит 0…-4 в ноябре и -9…-13 в начале декабря.

А вот «Яндекс. Погода» обильных снегопадов не обещает. В ноябре ожидается лишь пару дней, когда может выпасть снег с дождем. В декабре снег будет совсем небольшой. Сайт world-weather обещает только один пасмурный день, который наступит 15 ноября.

Регион накрыло волной тепла. Ранее синоптики обещали морозы до -29, а теперь теплую погоду до -1.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Осень#Зима#Снег
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