Мощные снегопады накроют Новосибирскую область — когда ждать

Частый снег начнется к концу ноября. С 27 числа он не остановится до конца первой декады декабря. Мощнее всего он будет идти 29 ноября, с 1 по 10 декабря. С 11 числа наступят более солнечные дни. Об этом говорят данные gismeteo. При этом средняя температура составит 0…-4 в ноябре и -9…-13 в начале декабря.