Мощные снегопады накроют Новосибирскую область — когда ждать

Posted 15 ноября, 01:34
Published 15 ноября, 01:34
Modified 15 ноября, 01:36
Updated 15 ноября, 01:36
Частый снег начнется к концу ноября. С 27 числа он не остановится до конца первой декады декабря. Мощнее всего он будет идти 29 ноября, с 1 по 10 декабря. С 11 числа наступят более солнечные дни. Об этом говорят данные gismeteo. При этом средняя температура составит 0…-4 в ноябре и -9…-13 в начале декабря.
А вот «Яндекс. Погода» обильных снегопадов не обещает. В ноябре ожидается лишь пару дней, когда может выпасть снег с дождем. В декабре снег будет совсем небольшой. Сайт world-weather обещает только один пасмурный день, который наступит 15 ноября.
Регион накрыло волной тепла. Ранее синоптики обещали морозы до -29, а теперь теплую погоду до -1.