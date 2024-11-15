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Posted 15 ноября, 09:08

Published 15 ноября, 09:08

Modified 15 ноября, 09:10

Updated 15 ноября, 09:10

Агата живет с дочкой

Муцениеце назвала сына от Прилучного «пробным вариантом»

15 ноября 2024, 09:08
Фото: соцсети. Агата живет с дочкой

Агата Муцениеце была плохой матерью для сына от новосибирца Павла Прилучного

Новосибирец Павел Прилучный и его бывшая жена не могут поделить детей: Муцениеце сделала откровенное признание.

Как рассказала Агата Муцениеце, она совершала много ошибок в воспитании 11-летнего первого сына. Она училась на нем быть матерью. Сейчас Тимофей живет с отцом Павлом Прилучным, с которым актриса развелась несколько лет назад.

В подкасте Red Flag она заявила, что ее первенец был «пробным вариком». Ребенок столкнулся с самым тяжелым, потому что она не знала как это — быть мамой. Со второй дочкой проблем таких уже не возникало. Мия младше Тимофея на три года.

Сейчас сын практически не общается с матерью. Он съехал к отцу еще летом. Хоть суд и определил, что дети должны временно жить с мамой, пока идут разбирательства, однако сам Тимофей этого не желает. Его воспитывает мачеха Зепюр Брутян: также в их семье годовалый сын.

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