Мужчина провалился в коммунальную яму — в конце случилось чудо

Через мгновение в карете скорой горожанину стало легче. Он вышел из машины и отказался от помощи врачей. В МАСС напомнили, что лучше воздержаться от походов на улицу в нетрезвом виде. Это не единственная коммунальная яма в городе — сотни останутся не закопанными.