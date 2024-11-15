Мужчина провалился в коммунальную яму — в конце случилось чудо

Posted 15 ноября, 02:29
Published 15 ноября, 02:29
Modified 15 ноября, 02:31
Updated 15 ноября, 02:31
Инцидент произошел днем 14 ноября. Спасателей МАСС вызвали на улицу Выставочная. Там в коммунальную яму провалился человек.
Мужчина не подавал признаков жизни. Тогда за ним спустились. Как только спасатели подошли к нему ближе, то они почувствовали запах застолья с алкоголем. Новосибирца подняли наверх.
Через мгновение в карете скорой горожанину стало легче. Он вышел из машины и отказался от помощи врачей. В МАСС напомнили, что лучше воздержаться от походов на улицу в нетрезвом виде. Это не единственная коммунальная яма в городе — сотни останутся не закопанными.