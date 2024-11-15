atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 02:29

Published 15 ноября, 02:29

Modified 15 ноября, 02:31

Updated 15 ноября, 02:31

Яму не оградили

Мужчина провалился в коммунальную яму — в конце случилось чудо

15 ноября 2024, 02:29
Фото: 1MI. Яму не оградили

В Новосибирске прохожий провалился в коммунальную яму

В Новосибирске человек провалился в яму коммунальщиков, о чем рассказали спасатели МАСС.

Инцидент произошел днем 14 ноября. Спасателей МАСС вызвали на улицу Выставочная. Там в коммунальную яму провалился человек.

Мужчина не подавал признаков жизни. Тогда за ним спустились. Как только спасатели подошли к нему ближе, то они почувствовали запах застолья с алкоголем. Новосибирца подняли наверх.

Через мгновение в карете скорой горожанину стало легче. Он вышел из машины и отказался от помощи врачей. В МАСС напомнили, что лучше воздержаться от походов на улицу в нетрезвом виде. Это не единственная коммунальная яма в городе — сотни останутся не закопанными.

Житель Новосибирска провалился в разрытую коммунальщиками яму
Узнать подробнее
Читайте также:
Коммунальщики вырыли и забросили яму посреди детской площадки в НовосибирскеВ Новосибирске в яму теплотрассы упал автомобильГубернатор и мэр прокомментировали ситуацию с коммунальными ЧП в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Спасение#Яма#МАСС#Спасатели МАСС#Разрытая яма
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика