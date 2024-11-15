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Posted 15 ноября, 14:00

Published 15 ноября, 14:00

Modified 15 ноября, 14:00

Updated 15 ноября, 14:00

На Ямале более 120 специалистов обсудили лучшие российские практики в сфере ОМС

На Ямале более 120 специалистов обсудили лучшие российские практики в сфере ОМС

15 ноября 2024, 14:00
Фото: пресс-служба ФОМС.
Общий объем расходов и доходов Фонда ОМС с 2025 года составит более 4 триллионов рублей. Об этом рассказал председатель ФОМС Илья Баланин во время своего выступления на пленарном заседании, которое прошло на Ямале с участием более 120 специалистов со всей России.

Об этом сообщили представители пресс-службы ФОМС.

Баланин сообщил, что такой бюджет поможет обеспечить финансирование всех видов медпомощи, которую оказывают в России в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Председатель ФОМС также напомнил, что бюджет фонда был принят Госдумой во 2-м чтении, сообщает rosbalt.ru.

14 ноября представители ФОМС на рабочих площадках прокомментировали новые статьи бюджета ОМС на следующий год. В ходе совещаний обсуждались итоги подготовки к пилотированию новых информационных систем в здравоохранении. Пять сессий было посвящено обмену практиками по организации в субъектах телемедицины, выездных форм оказания медпомощи, закупкам в сфере ОМС, а также дальнейшей цифровизации здравоохранительной системы.

На открытии заседания председатель ФОМС отметил, что в формате совещаний удобно обсуждать пути достижения целей, поставленных главой государства и российским правительством. По словам Баланина, все происходящие в стране изменения ориентированы на пациента, однако система ОМС направлена не только на то, чтобы лечить заболевания. Она предусматривает мероприятия по сохранению здоровья и качества жизни. В связи с этим профилактическое направление по-прежнему является одним из приоритетных.

Что касается новшеств программы государственных гарантий бесплатной медпомощи на следующий год, то она была сформирована с учетом достижения показателей, предусмотренных нацпроектом «Продолжительная и активная жизнь».

В 2025 году в России планируется увеличение охвата терапии больных онкологией, вирусным гепатитом С, а также расширение программы оценки репродуктивного здоровья и увеличение объема процедур ЭКО. Помимо этого, продолжится активное внедрение технологий ИИ для диагностики и при принятии врачебных решений по результатам флюорографических, рентгенологических обследований, маммографии, МРТ и КТ.

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