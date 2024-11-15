На Ямале более 120 специалистов обсудили лучшие российские практики в сфере ОМС

Posted 15 ноября, 14:00
Published 15 ноября, 14:00
Modified 15 ноября, 14:00
Updated 15 ноября, 14:00
Об этом сообщили представители пресс-службы ФОМС.
Баланин сообщил, что такой бюджет поможет обеспечить финансирование всех видов медпомощи, которую оказывают в России в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Председатель ФОМС также напомнил, что бюджет фонда был принят Госдумой во 2-м чтении, сообщает rosbalt.ru.
14 ноября представители ФОМС на рабочих площадках прокомментировали новые статьи бюджета ОМС на следующий год. В ходе совещаний обсуждались итоги подготовки к пилотированию новых информационных систем в здравоохранении. Пять сессий было посвящено обмену практиками по организации в субъектах телемедицины, выездных форм оказания медпомощи, закупкам в сфере ОМС, а также дальнейшей цифровизации здравоохранительной системы.
На открытии заседания председатель ФОМС отметил, что в формате совещаний удобно обсуждать пути достижения целей, поставленных главой государства и российским правительством. По словам Баланина, все происходящие в стране изменения ориентированы на пациента, однако система ОМС направлена не только на то, чтобы лечить заболевания. Она предусматривает мероприятия по сохранению здоровья и качества жизни. В связи с этим профилактическое направление по-прежнему является одним из приоритетных.
Что касается новшеств программы государственных гарантий бесплатной медпомощи на следующий год, то она была сформирована с учетом достижения показателей, предусмотренных нацпроектом «Продолжительная и активная жизнь».
В 2025 году в России планируется увеличение охвата терапии больных онкологией, вирусным гепатитом С, а также расширение программы оценки репродуктивного здоровья и увеличение объема процедур ЭКО. Помимо этого, продолжится активное внедрение технологий ИИ для диагностики и при принятии врачебных решений по результатам флюорографических, рентгенологических обследований, маммографии, МРТ и КТ.