На Ямале более 120 специалистов обсудили лучшие российские практики в сфере ОМС

На открытии заседания председатель ФОМС отметил, что в формате совещаний удобно обсуждать пути достижения целей, поставленных главой государства и российским правительством. По словам Баланина, все происходящие в стране изменения ориентированы на пациента, однако система ОМС направлена не только на то, чтобы лечить заболевания. Она предусматривает мероприятия по сохранению здоровья и качества жизни. В связи с этим профилактическое направление по-прежнему является одним из приоритетных.