Новое видение «Евгения Онегина»: предпоказ легендарной оперы состоялся в Новосибрске

Новый «Евгений Онегин» — это опера в двух действиях с музыкой Петра Чайковского. В качестве режиссера помимо Владимира Кехмана также выступает Юлия Прохорова. Музыкальный руководитель и режиссер — Михаил Татарников. Как сообщют в самом НОВАТе, Кехман даст зрителям возможность «по-новому взглянуть на знакомых героев. Зрителей ждут оммажи к постановкам прошлого века». Отметим, что классическая опера длилась пять часов, тогда как Кехман сократил ее до трех.