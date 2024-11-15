Новое видение «Евгения Онегина»: предпоказ легендарной оперы состоялся в Новосибрске

Posted 15 ноября, 05:10
Published 15 ноября, 05:10
Modified 15 ноября, 05:12
Updated 15 ноября, 05:12
В четверг 14 ноября в НОВАТе показали оперу «Евгений Онегин» в режиссерской трактовке Владимира Кехмана. На предпоказ пришли и первые лица Новосибирской области, в том числе губернатор Андрей Травников.
Постановку приурочили к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, автора одноименного романа. Режиссером выступил сам Владимир Кехман. Он отметил, что это дань уважения другим постановкам XX и XXI веков.
«Эта интерпретация сегодня имеет полное право на существование. Здесь [в НОВАТе] присутствуют красивые спектакли, без нотки пошлости — то к чему современная режиссура стремится, потому что современные режиссеры озадачены только одной мыслью, чтобы о них говорили. Здесь этого нет. Увы, это современное искусство, где важно, чтобы был скандал. Руководство театра должно знать, что понравится публике, что хочет зритель. И вот сегодня, мне кажется, этот спектакль должен понравится публике», — отметил оперный певец (баритон) Сергей Лейферкус, исполнивший в постановке роль князя Гремина.
Новый «Евгений Онегин» — это опера в двух действиях с музыкой Петра Чайковского. В качестве режиссера помимо Владимира Кехмана также выступает Юлия Прохорова. Музыкальный руководитель и режиссер — Михаил Татарников. Как сообщют в самом НОВАТе, Кехман даст зрителям возможность «по-новому взглянуть на знакомых героев. Зрителей ждут оммажи к постановкам прошлого века». Отметим, что классическая опера длилась пять часов, тогда как Кехман сократил ее до трех.
«Три часа вместо пяти и упрощенное для восприятия современным зрителем исполнение. Это стоит посмотреть, всем, кто никогда не видел Онегина. Но тем, кто его видел, тоже можно. Даже ради того, чтобы увидеть как и всемирно известных исполнителей, так и молодых ярких звезд. И, конечно, надо отдать должное дирижерам, особенно Татарникову», — отметил один из зрителей, побывавших на предпоказе.
Сама премьера состоится уже в пятницу 15 ноября в 19:00. Также постановку можно будет увидеть 16 и 17 ноября. Отметим, что на момент написания материала почти все билеты проданы. Остались 4 билета в Центральной ложе стоимостью 10 тысяч рублей.