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Posted 15 ноября, 15:04

Published 15 ноября, 15:04

Modified 15 ноября, 15:06

Updated 15 ноября, 15:06

Депутат обвиняется в получении вознаграждения за избавление от уголовного преследования

Новосибирского депутата обвинили в мошенничестве на 3 млн

15 ноября 2024, 15:04
Фото: atas.info. Депутат обвиняется в получении вознаграждения за избавление от уголовного преследования
Депутат г. Обь обвиняется в получении 3 миллионов рублей за то, что пообещал своему знакомому избавить его от уголовного преследования. По сообщению регионального Следкома.

Депутат Совета депутатов г. Обь обвиняется в покушении на мошенничество. По версии следствия, обвиняемый предложил содействие своему знакомому, в отношении которого осуществлялось уголовное преследование. При этом на самом деле он не имел связей с должностными лицами, которые могли бы посодействовать мужчине или хотя бы смягчить ему наказание. Тем не менее, обвиняемый получил от знакомого первую часть вознаграждения суммой в 3 миллиона рублей.

Деньги были переданы фигуранту дела 14 ноября при личной встрече в магазине. Там же его задержали сотрудники УЭБиПК.

В настоящий момент расследование продолжается. Следствие намерено ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу.

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