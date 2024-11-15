Новосибирского депутата обвинили в мошенничестве на 3 млн

Posted 15 ноября, 15:04
Published 15 ноября, 15:04
Modified 15 ноября, 15:06
Updated 15 ноября, 15:06
Депутат Совета депутатов г. Обь обвиняется в покушении на мошенничество. По версии следствия, обвиняемый предложил содействие своему знакомому, в отношении которого осуществлялось уголовное преследование. При этом на самом деле он не имел связей с должностными лицами, которые могли бы посодействовать мужчине или хотя бы смягчить ему наказание. Тем не менее, обвиняемый получил от знакомого первую часть вознаграждения суммой в 3 миллиона рублей.
Деньги были переданы фигуранту дела 14 ноября при личной встрече в магазине. Там же его задержали сотрудники УЭБиПК.
В настоящий момент расследование продолжается. Следствие намерено ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу.