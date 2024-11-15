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Posted 15 ноября, 06:31

Published 15 ноября, 06:31

Modified 15 ноября, 06:33

Updated 15 ноября, 06:33

Автобусы сгорели

Огонь уничтожил автобусы в гараже под Новосибирском

15 ноября 2024, 06:31
Фото: 1MI. Автобусы сгорели
В Новосибирской области огонь уничтожил несколько автомобилей, подробности рассказали в МЧС.

Все произошло в Искитимском районе. Рано утром загорелся ангар. В гараже находилось 11 единиц техники. Вспыхнула крыша.

Пожарные локализировали пожар и пытались не дать огню распространиться. Спустя еще 40 минут получилось устранить открытый огонь.

Сотрудники МЧС спасли из гаража четыре машины. В результате, огнем было уничтожено 648 квадратов. Сгорели шесть автобусов и легковушка. Пострадавших нет. На ЧП реагировали 32 спасателя и девять единиц спецтехники.

Также сегодня случился пожар на улице Мира. Загорелась квартира в трехэтажном доме. Есть трое пострадавших, включая ребенка.

Пять человек спасли из пожара в Новосибирске
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