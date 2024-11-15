Огонь уничтожил автобусы в гараже под Новосибирском

Posted 15 ноября, 06:31
Published 15 ноября, 06:31
Modified 15 ноября, 06:33
Updated 15 ноября, 06:33
Все произошло в Искитимском районе. Рано утром загорелся ангар. В гараже находилось 11 единиц техники. Вспыхнула крыша.
Пожарные локализировали пожар и пытались не дать огню распространиться. Спустя еще 40 минут получилось устранить открытый огонь.
Сотрудники МЧС спасли из гаража четыре машины. В результате, огнем было уничтожено 648 квадратов. Сгорели шесть автобусов и легковушка. Пострадавших нет. На ЧП реагировали 32 спасателя и девять единиц спецтехники.
Также сегодня случился пожар на улице Мира. Загорелась квартира в трехэтажном доме. Есть трое пострадавших, включая ребенка.