Педофила из Новосибирской области отправили в психбольницу

Мама 11-летней школьницы рассказала, что мужчина преследовал ее дочь «со странной улыбкой» от стадиона, где он заметил ее. Перепуганной девочке удалось добежать до знакомых, живших рядом. Они вызвали полицию. Сам Александр заявил, что ничего подобного не было, и его с кем-то перепутали. Он также обещал уехать в Омск в ближайшее время и клялся, что принимает назначенные ему препараты.