Педофила из Новосибирской области отправили в психбольницу

Posted 15 ноября, 13:49
Published 15 ноября, 13:49
Modified 15 ноября, 13:51
Updated 15 ноября, 13:51
Родители поселка Чистоозерное забили тревогу после того, как на свободу вышел местный житель, отбывший срок за изнасилование первоклассницы. И хотя по словам полиции он находился под строгим надзором, еще одна девочка чуть не стала потенциальной жертвой. Для предотвращения новой трагедии, следствие проведет проверку, а обвиняемого принудительно отправили в психиатрическую больницу — по сообщению «Прецедента».
Мама 11-летней школьницы рассказала, что мужчина преследовал ее дочь «со странной улыбкой» от стадиона, где он заметил ее. Перепуганной девочке удалось добежать до знакомых, живших рядом. Они вызвали полицию. Сам Александр заявил, что ничего подобного не было, и его с кем-то перепутали. Он также обещал уехать в Омск в ближайшее время и клялся, что принимает назначенные ему препараты.
Местный участковый прокомментировал, что Александр находится под административным надзором. Следственный комитет усмотрел возможность халатности должностных лиц, по данному факту будет проведена проверка. Самого Александра было решено принудительно проверить на вменяемость.