Плюют на безопасность: начался традиционный выход рыбаков на тонкий лед

Posted 15 ноября, 05:46
Published 15 ноября, 05:46
Modified 15 ноября, 05:48
Updated 15 ноября, 05:48
Спасатели ежедневно напоминают, что выход на воду во время ледостава категорически запрещен. Однако находятся новосибирцы, которые игнорируют данный запрет. Мало кто задумывается, что это может стоить жизни.
14 ноября сотрудники МАСС обнаружили сразу 30 рыбаков на льду. Было это рядом с районом Европейского берега. С любителями порыбачить провели беседу.
И это не единственный случай, когда сибиряки подвергают себя опасности. В группах про рыбалку они делятся первым уловом. Фотографии сделаны на том же тонком льду. Недавно пенсионер провалился под лед и утонул.