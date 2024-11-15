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Posted 15 ноября, 05:46

Published 15 ноября, 05:46

Modified 15 ноября, 05:48

Updated 15 ноября, 05:48

Рыбаки вышли на охоту

Плюют на безопасность: начался традиционный выход рыбаков на тонкий лед

15 ноября 2024, 05:46
Фото: 1MI. Рыбаки вышли на охоту

В Новосибирске 30 рыбаков вышли на тонкий лед

Десятки рыбаков проигнорировали спасателей и встали на тонкий лед в Новосибирске, рассказали в МАСС.

Спасатели ежедневно напоминают, что выход на воду во время ледостава категорически запрещен. Однако находятся новосибирцы, которые игнорируют данный запрет. Мало кто задумывается, что это может стоить жизни.

14 ноября сотрудники МАСС обнаружили сразу 30 рыбаков на льду. Было это рядом с районом Европейского берега. С любителями порыбачить провели беседу.

И это не единственный случай, когда сибиряки подвергают себя опасности. В группах про рыбалку они делятся первым уловом. Фотографии сделаны на том же тонком льду. Недавно пенсионер провалился под лед и утонул.

Житель Новосибирской области погиб во время зимней рыбалки
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Рыбалка#Рыба#Спасатели МАСС
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