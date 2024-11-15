Пробки, долгострои и базар: антирейтинг самых не туристических мест в Новосибирске

Posted 15 ноября, 11:56
Published 15 ноября, 11:56
Modified 15 ноября, 11:58
Updated 15 ноября, 11:58
В Новосибирске введен туристический налог. Он начнет действовать с 2025 года. Приезжая в областную столицу, многие ожидают увидеть культурный центр Сибири, с просторными площадями, монументальными постройками и доброжелательными жителями. Но реальность оказывается более… увлекательной. Редакция Atas.Info собрала локации на Правом берегу, которые пока лучше не показывать туристам
В нашем антирейтинге собраны места, которые заставят вас пересмотреть свои туристические приоритеты, ведь, возможно, вернуться с неприятными впечатлениями — тоже своего рода уникальный опыт.
Курчатовское кольцо, часто оказывающееся под водой после каждого дождя, — настоящая головная боль для местных автомобилистов. Здесь в полной мере можно ощутить дух приключений и близость с природой, когда реки образуются прямо посреди асфальта. Городские службы уже не раз обещали исправить ситуацию с ливневками, и экс-мэр Анатолий Локоть даже поручил «мерить, считать, расширять трубы». Однако, несмотря на все обещания, проблема остается, и кольцо стабильно затапливает по несколько раз за сезон.
Исторически это место в микрорайонах Снегири-Родники было одним из главных транспортных узлов. Но спроектировано оно так, что четыре прилегающие дороги являются «горками», по которым вода и стекает на само кольцо. Так что, если вам хочется экстрима, приезжайте сюда сразу после дождя, но захватите резиновые сапоги — пригодятся.
«В прошлом году во вемя ливня утопил здесь номера, пришлось восстанавливать. Но это еще не страшно, потому что мужик, который ехал позади меня, и вовсе заглох в этой луже. Тросами вытягивали», — отзывается об этом месте Александр Михайлов.
«Это кольцо, в принципе, проклято. Жить в этих районах невозможно — постоянные пробки. Не знаю уже, сколько недель жизни я потерял, просто стоя в пути на работу», — комментирует местный житель Михаил Зюков.
Трамвайное кольцо на улице Волочаевской — это настоящий блошиный рынок, напоминающий индийские трущобы. Местные жители, раскладывают товары прямо на рельсах и торгуют всем, что под руку попадется. Многие считают, что такое мини-рынок — отголосок Гусинобродской барахолки.
Старинная барахолка, в прошлом самый крупный вещевой рынок за Уралом, просуществовал до 2015 года и оставила после себя мрачную историю, связанную с серией громких убийств и криминальными интригами.
«Живу в Волочаевском жилмассиве. Постоянно езжу на работу с остановки „Гусинобродское шоссе“. Каждое утро здесь цыгане, торгаши. Превратили район в настоящий базар», — негодует местная жительница Ирина.
«Мечта» любого урбаниста — микрорайон Джулаевка (он же Плющиха), местный аналог Moscow City, только с более суровым сибирским оттенком. Дома здесь строились с задержками, а жилмассив по плотности застройки и населения напоминает настоящие каменные джунгли. В народе это место называют «гетто», и справедливости ради, не без основания: узкие подъезды, отсутствие инфраструктуры и однотипные панельные дома создают уникальную атмосферу.
Плющиха стала мемом, а блогеры-урбанисты не раз критиковали её за «дизайн» и жуткие условия для жизни. Туристам сюда лучше не заглядывать, разве что ради экзотики. Возводил эту «мечту» застройщик Алексей Джулай, имя которого стало местной легендой. В 2023 году его арестовали по подозрению в совершении мошенничества, но затем отпустили.
«Совершенно случайно я заехал в какой-то ад. В Новосибирске я увидел такое, что до сих пор кажется, будто я просто заснул, и мне приснился страшный сон. Нет, я не понимаю, как это вообще могли построить. Даже в беднейших странах Африки я не видел такого качества. Но еще большей загадкой для меня остается то, как это люди покупают! То есть какие процессы происходят в голове у человека, который берет свои последние деньги и несет их застройщику, чтобы взамен своего миллиона или двух получить ключи от бетонного мешка?!», — отзывался когда-то столичный блогер-урбанист.
Затапливаемый парк «Каменка» в пойме одноименной реки больше похож на брошенную строительную площадку, чем на комфортное общественное пространство. Построенный в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», парк должен был открыться осенью 2023 года, однако из-за проблем с подрядчиком сроки сдачи отложили на лето 2024 года.
Когда-то проект парка Каменка в пойме одноимённой реки представлялся публике как «уникальный». Оказалось, уникальность в том, что затапливаемая зеленая зона Новосибирска наполняется не только речной водой, но и щедрым потоком канализационных сбросов от местных домов, полиции и ГУФСИН. Теперь это не просто парк, а, вероятно, первый в России заповедник болотных запахов.
«Проект совершенно не продуман, не учтена масса факторов — наличие ливневых стоков, загрязнение речной воды и берегов, разрушение склонов. Не сомневаюсь, что заказчик сумеет представить горожанам несколько видовых фотографий в качестве отчёта, которые будут выглядеть в целом не так плохо. А люди, которые в этой местности никогда не бывали, даже решат, что парк вполне удался… Но дело-то не в отдельных конструкциях, а в том, как локация будет функционировать в целом», — заявила активистка Елена Гавровская.
Новосибирск — не Нью-Йорк, но у нас тоже есть свой эпохальный мост. Правда его основная особенность в том, что это долгострой. Этот мост должен был разгрузить центр и сократить путь до аэропорта Толмачёво. Первые планы на него появились еще в 2012 году, и с момента строительства местные жители уже несколько лет слышат о скором завершении. На этот проект выделялись миллиарды из федерального бюджета.
Изначально четвёртый мост в Новосибирске планировалось сдать в конце 2021 года. Однако позже срок перенесли на конце 2022 года, затем на 2023 и 2024. Сейчас власти утверждают, что переправу завершат к концу 2025 года, однако экспеты сомневаются и в этом сроке.
Железнодорожный переезд на улице улице Богдана Хмельницкого является постоянной головной болью для местных водителей. Из-за высокого расположения рельсов и разбитого дорожного покрытия автомобили замедляются, вызывая длинные пробки.
Особенно заторы усложняются зимой, когда снег усугубляет плохое состояние дороги. Этот участок уже давно стал известен своей транспортной нагрузкой, ведь почти все жители микрорайонов Снегири и Родники пользуются этим маршрутом для въезда в центр города, а число тех, кто покупает квартиру здесь постоянно растет. Можно назвать это своеобразными воротами микрорайонов. Ремонтные работы на железнодорожных путях, обещанные в 2024 году, пока не улучшили ситуацию.
«Уже 8 лет живу в пятом микрорайоне, почти всегда езжу через Богдана Хмельницкого. И за все это время ни разу не видел какой-либо железнодорожный транспорт, который бы ехал через этот переезд. Зачем он нужен, спрашивается? Пока что это просто мозоль, которая мешает всем тем, кто здесь живет», — негодует Алексей Попов.
Заброшенный ТРЦ «Европейский» на Дуси Ковальчук — это наглядный символ всех несбывшихся ожиданий. Этот многоуровневый гигант на месте оврага должен был стать торговым центром для жителей северной части Новосибирска. Начатый в далёком 2010 году, «Европейский» так и не смог преодолеть финансовые трудности, строительные проблемы и личные неурядицы владельца, эмигрировавшего за границу.
«Европейский» по-прежнему остается замороженным проектом и нуждается в значительных вложениях, чтобы начать работать, но мечтать о его открытии жители города уже давно перестали.
«Новая команда в мэрии, ау! Прояви себя и заставь кого надо снести этот кусок металла, стекла и бетона! В чем кайф держать эту громадину да еще и в таком проходимом месте? Есть масса вариантов как умно и с пользой применить такое пространство. Чего ждем?» — возмущается новосибирец Алексей Федотов.
Это была первая часть антирейтинга Atas.Info с самыми неприглядными местами Новосибирска. Вскоре на нашем портале будет опубликована вторая. А какие места мы еще не назвали? Пишите нашему боту.