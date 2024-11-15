Пробки, долгострои и базар: антирейтинг самых не туристических мест в Новосибирске

Новосибирск — не Нью-Йорк, но у нас тоже есть свой эпохальный мост. Правда его основная особенность в том, что это долгострой. Этот мост должен был разгрузить центр и сократить путь до аэропорта Толмачёво. Первые планы на него появились еще в 2012 году, и с момента строительства местные жители уже несколько лет слышат о скором завершении. На этот проект выделялись миллиарды из федерального бюджета.