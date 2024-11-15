Пять человек спасли из пожара в Новосибирске

Posted 15 ноября, 03:15
Published 15 ноября, 03:15
Modified 15 ноября, 03:16
Updated 15 ноября, 03:16
Инцидент случился 15 ноября в Кировском районе. На улице Мира загорелся трехэтажный дом. Горела квартира на втором этаже. В подъезде появился сильный дым, а также была большая температура.
Сотрудники МЧС спасали людей из жилища. Их спускали по лестнице. Сами эвакуировались около 20 человек. О пострадавших информации нет. Подробности дадут позже.
Герой спецоперации спас ребенка из горящего дома в Чулыме. Его поблагодарили за спасение малыша. Недавно в бане сгорел пенсионер. На этой же неделе загорелось и общежитие.