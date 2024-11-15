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Posted 15 ноября, 03:15

Published 15 ноября, 03:15

Modified 15 ноября, 03:16

Updated 15 ноября, 03:16

Дом горит

Пять человек спасли из пожара в Новосибирске

15 ноября 2024, 03:15
Фото: 1MI. Дом горит
В Новосибирске спасли пять человек из горящего дома, детали озвучили в МЧС.

Инцидент случился 15 ноября в Кировском районе. На улице Мира загорелся трехэтажный дом. Горела квартира на втором этаже. В подъезде появился сильный дым, а также была большая температура.

Сотрудники МЧС спасали людей из жилища. Их спускали по лестнице. Сами эвакуировались около 20 человек. О пострадавших информации нет. Подробности дадут позже.

Герой спецоперации спас ребенка из горящего дома в Чулыме. Его поблагодарили за спасение малыша. Недавно в бане сгорел пенсионер. На этой же неделе загорелось и общежитие.

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