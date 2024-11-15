Региональные меры поддержки позволили достроить еще один долгострой в Новосибирске

Posted 15 ноября, 09:25
Published 15 ноября, 09:25
Modified 15 ноября, 09:27
Updated 15 ноября, 09:27
В церемонии принимал участие замминистра строительства Новосибирской области Олег Поскачин. Он отметил, что завершение строительства дома стало возможным благодаря такой эффективной мере поддержки правительства региона, как масштабные инвестиционные проекты.
Строительством 17-этажного дома на улице Невельского занималось ЖСК «Держава-Н» с поддержкой правительства региона — были выделены средства от продажи инвестиционных проектов, а также для завершения работ привлекали инвестора — ГК «Союз». Сами дольщики дополнительно собирали деньги для завершения строительства. В настоящее время история этого долгостроя завершена.
По информации заместителя министра, с начала 2024 года в регионе были восстановлены права почти 2 тысяч дольщиков в 15 проблемных объектах. Для этого использовали федеральные и региональные механизмы помощи дольщикам. К концу года в едином реестре проблемных объектов останется только один долгострой, окончание строительства которого запланировано на 2025 год.