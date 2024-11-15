Региональные меры поддержки позволили достроить еще один долгострой в Новосибирске

По информации заместителя министра, с начала 2024 года в регионе были восстановлены права почти 2 тысяч дольщиков в 15 проблемных объектах. Для этого использовали федеральные и региональные механизмы помощи дольщикам. К концу года в едином реестре проблемных объектов останется только один долгострой, окончание строительства которого запланировано на 2025 год.