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Posted 15 ноября, 09:25

Published 15 ноября, 09:25

Modified 15 ноября, 09:27

Updated 15 ноября, 09:27

Дом достроен

Региональные меры поддержки позволили достроить еще один долгострой в Новосибирске

15 ноября 2024, 09:25
Фото: 1MI. Дом достроен
Ключи от долгожданных квартир получили дольщики еще одного долгостроя в Новосибирске — дома по улице Невельского, 3/1: новоселье будут праздновать около 50 семей, которые ждали свое жилье почти 20 лет.

В церемонии принимал участие замминистра строительства Новосибирской области Олег Поскачин. Он отметил, что завершение строительства дома стало возможным благодаря такой эффективной мере поддержки правительства региона, как масштабные инвестиционные проекты.

Строительством 17-этажного дома на улице Невельского занималось ЖСК «Держава-Н» с поддержкой правительства региона — были выделены средства от продажи инвестиционных проектов, а также для завершения работ привлекали инвестора — ГК «Союз». Сами дольщики дополнительно собирали деньги для завершения строительства. В настоящее время история этого долгостроя завершена.

По информации заместителя министра, с начала 2024 года в регионе были восстановлены права почти 2 тысяч дольщиков в 15 проблемных объектах. Для этого использовали федеральные и региональные механизмы помощи дольщикам. К концу года в едином реестре проблемных объектов останется только один долгострой, окончание строительства которого запланировано на 2025 год.

Долгострой в Ленинском районе Новосибирска достроили при поддержке правительства
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