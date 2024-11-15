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Posted 15 ноября, 13:57

Published 15 ноября, 13:57

Modified 15 ноября, 13:59

Updated 15 ноября, 13:59

Смертельное ДТП произошло в Новосибирской области

Смертельное ДТП произошло в Новосибирской области из-за метели

15 ноября 2024, 13:57
Фото: atas.info. Смертельное ДТП произошло в Новосибирской области
Столкновение двух автомобилей в условиях плохой видимости произошло на трассе под Новосибирском. По сообщению пресс-службы ГАИ.

О ДТП в Черепановском районе на «Чуйском тракте» сообщили в региональной Госавтоинспекции. Предварительно, один из водителей не справился с управлением из-за плохой видимости в метель.

Женщина-водитель 48 лет за рулем Nissan Primera направлялась в сторону Новосибирска. Из-за снежной погоды водитель не справилась с управлением, из-за чего автомобиль столкнулся с встречным Isuzu.

Пассажир, который находился в салоне Nissan, погиб на месте его водитель получила травмы. Водитель второго автомобиля не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: в плохую погоду необходимо быть крайне бдительными за рулем, соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию.

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