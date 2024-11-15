Смертельное ДТП произошло в Новосибирской области из-за метели

Posted 15 ноября, 13:57
Published 15 ноября, 13:57
Modified 15 ноября, 13:59
Updated 15 ноября, 13:59
О ДТП в Черепановском районе на «Чуйском тракте» сообщили в региональной Госавтоинспекции. Предварительно, один из водителей не справился с управлением из-за плохой видимости в метель.
Женщина-водитель 48 лет за рулем Nissan Primera направлялась в сторону Новосибирска. Из-за снежной погоды водитель не справилась с управлением, из-за чего автомобиль столкнулся с встречным Isuzu.
Пассажир, который находился в салоне Nissan, погиб на месте его водитель получила травмы. Водитель второго автомобиля не пострадал.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: в плохую погоду необходимо быть крайне бдительными за рулем, соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию.
Напомним, 14 ноября в ДТП под Новосибирском погибли два человека.