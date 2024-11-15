Спасаем комнатные растения фитолампой: какие цвета использовать и как долго включать

Posted 15 ноября, 17:46
Published 15 ноября, 17:46
Modified 15 ноября, 17:46
Updated 15 ноября, 17:46
Они искусно имитируют солнечные лучи, обеспечивая постоянную световую энергию, необходимую растениям для роста. К тому же, это прекрасная возможность выращивать экзотические виды, которые в противном случае погибли бы в неидеальных условиях.
Типы ламп для выращивания растений очень разнообразны. От энергоэффективных и долговечных светодиодных и классических флуоресцентных до мощных для выращивания растений — каждый найдёт что-то для своих нужд и бюджета. Но в целом у каждого возникает один и тот же вопрос: «Чем лампа для выращивания растений отличается от солнечного света?»
В отличие от солнечного света, который излучает свет во всём спектре, лампы для выращивания растений могут излучать свет определённой длины волны, наиболее полезной для растений.
При ее включении необходимо следить за расположением источников света, продолжительностью освещения и цветом. Если вы расположите фитолампы слишком близко или далеко, это может замедлить рост цветов или превратить цветущий райский уголок в увядшую пустошь.
Лампы для растений помогают истощенным растениям быстрее прорастать и становиться более крепкими. Благодаря целенаправленному световому спектру можно рассчитывать на активный рост, большее количество цветов и более высокие урожаи.
При выборе фитоламп стоит обратить внимание, что разные модели имеют незначительные отличия друг от друга.
Фитолампа обычно имеют три цвет — синий, красный и биколор (фиолетовый).
Синий — помогает растениям прорасти, дает возможность развить хорошую корневую систему и нарастить зелень без вытягивания.
Красный - идеально подходит для прорастания, цветения и образования бутонов, а фиолетово-синий спектр способствует фотосинтезу и общему росту.
Большинство людей покупает фиолетовую лампу, которая смешивает синий и красный цвет. Эта универсальное излучение, которое совмещает в себе полезные свойства двух цветов. Светодиодные фитолампы полного спектра подходят для всех этапов роста.
Ставить лампу для освещения следует разу после прорастания. Цветы лучше всего растут при минимальной продолжительности освещения 10-14 часов и не менее 8 часов темноты в день. Не оставляйте лампу на 24 часа, так как для растений должно соблюдаться ночное окно для фотосинтеза. Фитолампы лучше располагаться на высоте 15-50 см от растения, в зависимости от световой потребности цветка.
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Источник: Housedigest.