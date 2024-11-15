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Posted 15 ноября, 17:46

Published 15 ноября, 17:46

Modified 15 ноября, 17:46

Updated 15 ноября, 17:46

Польза фитолампы для комнатных растений

Спасаем комнатные растения фитолампой: какие цвета использовать и как долго включать

15 ноября 2024, 17:46
Фото: Изображение Midjourney. Польза фитолампы для комнатных растений
Осенне-зимний сезон не лучшее время для цветов, многие растения начинают увядать из-за нехватка солнечного света. На помощь приходят фитолампы, которые могут изменить ситуацию.

Они искусно имитируют солнечные лучи, обеспечивая постоянную световую энергию, необходимую растениям для роста. К тому же, это прекрасная возможность выращивать экзотические виды, которые в противном случае погибли бы в неидеальных условиях.

Фитолампа для растений заменяет солнце?

Типы ламп для выращивания растений очень разнообразны. От энергоэффективных и долговечных светодиодных и классических флуоресцентных до мощных для выращивания растений — каждый найдёт что-то для своих нужд и бюджета. Но в целом у каждого возникает один и тот же вопрос: «Чем лампа для выращивания растений отличается от солнечного света?»

В отличие от солнечного света, который излучает свет во всём спектре, лампы для выращивания растений могут излучать свет определённой длины волны, наиболее полезной для растений.

При ее включении необходимо следить за расположением источников света, продолжительностью освещения и цветом. Если вы расположите фитолампы слишком близко или далеко, это может замедлить рост цветов или превратить цветущий райский уголок в увядшую пустошь.

Основные цвета фитолампыОсновные цвета фитолампы
Основные цвета фитолампы. Фото: Изображение Midjourney

Преимущества фитоламп

  • Фитолампам не требуется много электроэнергии — устройство потребляет примерно в 5 раз меньше электричества.
  • Система освещения имеет слабый прогрев, поэтому листья растений в полной безопасности.
  • Устройство полностью безопасно для людей и растений, не содержит вредных веществ.
  • Система освещения не излучает ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, которые вредны для растений.
  • Устройство является экологически безопасным и позволяет значительно экономить.
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Виды фитоламп

Лампы для растений помогают истощенным растениям быстрее прорастать и становиться более крепкими. Благодаря целенаправленному световому спектру можно рассчитывать на активный рост, большее количество цветов и более высокие урожаи.

При выборе фитоламп стоит обратить внимание, что разные модели имеют незначительные отличия друг от друга.

  • Флуоресцентные лампы экономичны, имеют хороший световой спектр, но могут быть дорогими.
  • Лампы накаливания для выращивания растений доступны по цене, но менее эффективны и выделяют больше тепла.
  • Светодиоды — настоящие лидеры продаж благодаря сверхнизкому уровню нагрева, идеальному световому спектру, высокой энергоэффективности и длительному сроку службы.
  • Кроме того, существуют газоразрядные лампы — специализированное коммерческое оборудование, известное своей высокой светоотдачей.
Фиолетовая фитолампа для роста цветовФиолетовая фитолампа для роста цветов
Фиолетовая фитолампа для роста цветов. Фото: Изображение Midjourney

Какой выбрать цвет фитолампы?

Фитолампа обычно имеют три цвет — синий, красный и биколор (фиолетовый).

Синий — помогает растениям прорасти, дает возможность развить хорошую корневую систему и нарастить зелень без вытягивания.

Красный - идеально подходит для прорастания, цветения и образования бутонов, а фиолетово-синий спектр способствует фотосинтезу и общему росту.

Большинство людей покупает фиолетовую лампу, которая смешивает синий и красный цвет. Эта универсальное излучение, которое совмещает в себе полезные свойства двух цветов. Светодиодные фитолампы полного спектра подходят для всех этапов роста.

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Как долго должны работать фитолампы?

Ставить лампу для освещения следует разу после прорастания. Цветы лучше всего растут при минимальной продолжительности освещения 10-14 часов и не менее 8 часов темноты в день. Не оставляйте лампу на 24 часа, так как для растений должно соблюдаться ночное окно для фотосинтеза. Фитолампы лучше располагаться на высоте 15-50 см от растения, в зависимости от световой потребности цветка.

Ранее мы рассказывали, какой цветок нужно спрятать в шкаф на пару месяцев, чтобы он покрылся алыми цветами.

Источник: Housedigest.

Фитолампа для растенийФитолампа для растений
Фитолампа для растений. Фото: Изображение Midjourney
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