Спасаем комнатные растения фитолампой: какие цвета использовать и как долго включать

Ставить лампу для освещения следует разу после прорастания. Цветы лучше всего растут при минимальной продолжительности освещения 10-14 часов и не менее 8 часов темноты в день. Не оставляйте лампу на 24 часа, так как для растений должно соблюдаться ночное окно для фотосинтеза. Фитолампы лучше располагаться на высоте 15-50 см от растения, в зависимости от световой потребности цветка.