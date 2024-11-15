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Posted 15 ноября, 05:11

Published 15 ноября, 05:11

Modified 15 ноября, 05:13

Updated 15 ноября, 05:13

Сгорела квартира

Стали известны подробности пожара на улице Мира в Новосибирске

15 ноября 2024, 05:11
Фото: 1MI. Сгорела квартира
В Новосибирске потушили пожар в многоквартирном доме, сообщили в МЧС.

Все случилось утром 15 ноября. На улице Мира загорелся трехэтажный дом. Полыхала квартира на втором этаже. На место прибыли пожарные.

Всего на возгорание реагировали 38 человек и 11 единиц спецтехники. Площадь открытого горения составляла 23 квадрата. Огонь уничтожил саму квартиру, а также пол соседей сверху. Причины установят дознаватели.

Также есть и пострадавшие, среди которых 13-летний школьник. Он отравился угарным газом. Еще двое жильцов тоже доставлены в больницу по этой причине. В реакцию Atas.info читатели прислали видео с места происшествия.

Видео: читатели atas.info.
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#Эмилия Губарева#Происшествия#Видео#Новосибирск#Пожар#МЧС
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