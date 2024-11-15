Стали известны подробности пожара на улице Мира в Новосибирске

Posted 15 ноября, 05:11
Published 15 ноября, 05:11
Modified 15 ноября, 05:13
Updated 15 ноября, 05:13
Все случилось утром 15 ноября. На улице Мира загорелся трехэтажный дом. Полыхала квартира на втором этаже. На место прибыли пожарные.
Всего на возгорание реагировали 38 человек и 11 единиц спецтехники. Площадь открытого горения составляла 23 квадрата. Огонь уничтожил саму квартиру, а также пол соседей сверху. Причины установят дознаватели.
Также есть и пострадавшие, среди которых 13-летний школьник. Он отравился угарным газом. Еще двое жильцов тоже доставлены в больницу по этой причине. В реакцию Atas.info читатели прислали видео с места происшествия.