Стало известно, как общительная амурская тигрица добиралась до Новосибирска

Posted 15 ноября, 07:25
Published 15 ноября, 07:25
Modified 15 ноября, 07:27
Updated 15 ноября, 07:27
Тигрица родом с Дальнего Востока. Ее поймали в декабре 2023 года в Хабаровском крае. Хищница охотилась на собак, выходила к людям. Животное отловили, доставили на реабилитацию в Приморье.
Она оказалась совершенно здоровой. Однако без сложностей не обошлось: она не боялась и не боится людей, а это значит, что отпустить ее в дикую природу просто невозможно, так как случаи выхода к человеку снова могут повториться.
Ее транспортировали в огромной клетке сначала до Владивостока, затем до Москвы, а позже в столицу Урала — Екатеринбург. Вскоре ее привезли жить в Новосибирский зоопарк — на постоянную основу. Теперь она должна пройти 30-дневный карантин.