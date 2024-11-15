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Posted 15 ноября, 07:25

Published 15 ноября, 07:25

Modified 15 ноября, 07:27

Updated 15 ноября, 07:27

Тигрица в зоопарке

Стало известно, как общительная амурская тигрица добиралась до Новосибирска

15 ноября 2024, 07:25
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Тигрица в зоопарке
Тигрицу из Владивостока привезли в Новосибирский зоопарк: в авиакомпании рассказали, как это прошло.

Тигрица родом с Дальнего Востока. Ее поймали в декабре 2023 года в Хабаровском крае. Хищница охотилась на собак, выходила к людям. Животное отловили, доставили на реабилитацию в Приморье.

Она оказалась совершенно здоровой. Однако без сложностей не обошлось: она не боялась и не боится людей, а это значит, что отпустить ее в дикую природу просто невозможно, так как случаи выхода к человеку снова могут повториться.

Ее транспортировали в огромной клетке сначала до Владивостока, затем до Москвы, а позже в столицу Урала — Екатеринбург. Вскоре ее привезли жить в Новосибирский зоопарк — на постоянную основу. Теперь она должна пройти 30-дневный карантин.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Новосибирский зоопарк
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