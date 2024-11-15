Центробанк отозвал лицензию у банка в Новосибирске — что с ним не так

Posted 15 ноября, 12:08
Published 15 ноября, 12:08
Modified 15 ноября, 12:10
Updated 15 ноября, 12:10
Сообщается, что лицензия «Банка Корпоративного Финансирования» была отозвана. Центробанк подозревает, что в новосибирском отделении происходил отмыв денег и незаконный перевод средств клиентов за рубеж.
В официальном комментарии Банка России отмечается низкое число активов БКФ, неэффективность бизнес-модели и регулярная убыточность. Клиенты БКФ смогут вернуть свои активы, но не более 1,4 миллиона рублей.
Отделение «Банка БКФ» находится по адресу проспект Дмитрова 4/1. Отзывы в 2ГИС на отделение крайне противоречивые, оценка вкладчиками остановилась на средней 4.3.