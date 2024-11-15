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Posted 15 ноября, 12:08

Published 15 ноября, 12:08

Modified 15 ноября, 12:10

Updated 15 ноября, 12:10

Центробанк лишил лицензии отделение «Банка БКФ» в Новосибирске

Центробанк отозвал лицензию у банка в Новосибирске — что с ним не так

15 ноября 2024, 12:08
Фото: atas.info. Центробанк лишил лицензии отделение «Банка БКФ» в Новосибирске

Центробанк лишил лицензии отделение «Банка БКФ» в Новосибирске

«Банк БКФ» в Новосибирске лишился лицензии за отмыв доходов по решению Банка России. Об этом сообщает АСТ-54.

Сообщается, что лицензия «Банка Корпоративного Финансирования» была отозвана. Центробанк подозревает, что в новосибирском отделении происходил отмыв денег и незаконный перевод средств клиентов за рубеж.

В официальном комментарии Банка России отмечается низкое число активов БКФ, неэффективность бизнес-модели и регулярная убыточность. Клиенты БКФ смогут вернуть свои активы, но не более 1,4 миллиона рублей.

Отделение «Банка БКФ» находится по адресу проспект Дмитрова 4/1. Отзывы в 2ГИС на отделение крайне противоречивые, оценка вкладчиками остановилась на средней 4.3.

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