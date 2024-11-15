Цены на сливочное масло в Новосибирске — чего ждать покупателям

Напомним, в октябре цены на сливочное масло поднялись до 40 рублей: теперь в магазинах Новосибирска стало непросто найти упаковку сливочного масла дешевле 200 рублей. Ассортимент также стал более скудным, а более дешевые продукты с заменителем молочного жира и вовсе перестали продавать. Производители масла объяснили повышение цен удорожанием молока и дефицитом импортируемых из-за границы жиров.