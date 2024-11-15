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Posted 15 ноября, 16:05

Published 15 ноября, 16:05

Modified 15 ноября, 16:07

Updated 15 ноября, 16:07

Цены на сливочное масло перестанут повышать в Новосибирске

Цены на сливочное масло в Новосибирске — чего ждать покупателям

15 ноября 2024, 16:05
Фото: atas.info. Цены на сливочное масло перестанут повышать в Новосибирске

Цены на сливочное масло перестанут повышать в Новосибирске

Предприниматели Новосибирской области пообещали держать цены на масло на уровне не выше нынешнего. По сообщению ФАС РФ.

Правительство Новосибирской области заключило соглашение с предпринимателями, согласно которому последние обязуются заморозить цены на социально значимую продукцию. Новосибирская область стала одним из первых 21 регионов, заключивших подобные соглашения.

Напомним, в октябре цены на сливочное масло поднялись до 40 рублей: теперь в магазинах Новосибирска стало непросто найти упаковку сливочного масла дешевле 200 рублей. Ассортимент также стал более скудным, а более дешевые продукты с заменителем молочного жира и вовсе перестали продавать. Производители масла объяснили повышение цен удорожанием молока и дефицитом импортируемых из-за границы жиров.

Ранее пресс-служба Россельхознадзора сообщила, что Россия начинает импортировать сливочное масло из Турции, Индии и Ирана. В правительстве пообещали постепенную стабилизацию цен на масло на внутреннем рынке, об этом сообщалось на официальном сайте.

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#София Самарина#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Сибирь
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