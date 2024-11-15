Тысячи литров контрафактного алкоголя нашли у жителей Новосибирска

Всего там находилось более 8 тысяч литров алкоголя. Ни одна бутылка не имела нужной маркировки. Напитки на любой вкус разливали в разные бутылки. Таким бизнесом новосибирцы занимались пару месяцев, пока в августе их преступную деятельность не накрыли.