Тысячи литров контрафактного алкоголя нашли у жителей Новосибирска

Posted 15 ноября, 02:56
Published 15 ноября, 02:56
Modified 15 ноября, 02:58
Updated 15 ноября, 02:58
Предварительно известно, что двое мужчин и две женщины могли изготавливать контрафактную продукцию, а именно — алкоголь. Они хранили горячительные напитки в специальных контейнерах, которые брали в аренду.
Всего там находилось более 8 тысяч литров алкоголя. Ни одна бутылка не имела нужной маркировки. Напитки на любой вкус разливали в разные бутылки. Таким бизнесом новосибирцы занимались пару месяцев, пока в августе их преступную деятельность не накрыли.
Было возбуждено дело. Партию алкоголя оценили в 5,4 млн рублей. Контрафакт изъяли. Расследование продолжается. Ранее лапшу быстрого приготовления из Новосибирской области запретили в Беларуси.