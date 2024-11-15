atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 02:56

Published 15 ноября, 02:56

Modified 15 ноября, 02:58

Updated 15 ноября, 02:58

Алкоголь продавали

Тысячи литров контрафактного алкоголя нашли у жителей Новосибирска

15 ноября 2024, 02:56
Фото: 1MI. Алкоголь продавали
В Новосибирске нашли крупную партию нелегальной алкогольной продукции, о чем сообщили в ГУ МВД.

Предварительно известно, что двое мужчин и две женщины могли изготавливать контрафактную продукцию, а именно — алкоголь. Они хранили горячительные напитки в специальных контейнерах, которые брали в аренду.

Всего там находилось более 8 тысяч литров алкоголя. Ни одна бутылка не имела нужной маркировки. Напитки на любой вкус разливали в разные бутылки. Таким бизнесом новосибирцы занимались пару месяцев, пока в августе их преступную деятельность не накрыли.

Было возбуждено дело. Партию алкоголя оценили в 5,4 млн рублей. Контрафакт изъяли. Расследование продолжается. Ранее лапшу быстрого приготовления из Новосибирской области запретили в Беларуси.

Жесткий запрет на продажу алкоголя в России: введут ли такой в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Два часа на покупку: власти рассказали, введут ли жесткий запрет на продажу алкоголяЖесткий запрет на продажу алкоголя в России: введут ли такой в Новосибирской областиПьяный угонщик перевернулся в ДТП, когда ехал за алкоголем под Новосибирском
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Алкоголь#Контрафакт#Контрабанда
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика