В Новосибирске начался суд в отношении экс-главы отдела СБ транспортной полиции

Posted 15 ноября, 10:50
Published 15 ноября, 10:50
Modified 15 ноября, 10:52
Updated 15 ноября, 10:52
В Новосибирске Железнодорожный суд начал рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении экс-заместителя главы ОСБ УТ МВД России по СФО. Максима Краснова обвиняют в мошенничестве.
По версии следственных органов, обвиняемый пообещал коллеге повышение по службе. при этом Краснов не собирался что-либо делать. Сумма вознаграждения составила 50 тыс рублей. Деньги передавались через третье лицо.
Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом. На судебном заседании Краснов был без наручников. Рассмотрение материалов дела продолжается.