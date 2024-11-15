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Posted 15 ноября, 10:50

Published 15 ноября, 10:50

Modified 15 ноября, 10:52

Updated 15 ноября, 10:52

В Новосибирске начался суд в отношении экс-полицейского

В Новосибирске начался суд в отношении экс-главы отдела СБ транспортной полиции

15 ноября 2024, 10:50
Фото: 1MI. В Новосибирске начался суд в отношении экс-полицейского
Офицер, находясь на службе, мог быть замешан в деле о мошенничестве, следует из материалов уголовного дела.

В Новосибирске Железнодорожный суд начал рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении экс-заместителя главы ОСБ УТ МВД России по СФО. Максима Краснова обвиняют в мошенничестве.

По версии следственных органов, обвиняемый пообещал коллеге повышение по службе. при этом Краснов не собирался что-либо делать. Сумма вознаграждения составила 50 тыс рублей. Деньги передавались через третье лицо.

Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом. На судебном заседании Краснов был без наручников. Рассмотрение материалов дела продолжается.

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