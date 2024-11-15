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Posted 15 ноября, 10:33

Published 15 ноября, 10:33

Modified 15 ноября, 10:35

Updated 15 ноября, 10:35

Собаки пугают людей

В Новосибирске стая кладбищенских псов терроризирует жителей Хилка

15 ноября 2024, 10:33
Фото: Изображение Midjourney. Собаки пугают людей
Агрессивные собаки надоели жителям Новосибирска в районе Хилокского жилмассива, о чем рассказали горожане в соцсетях.

Действия происходят на Хилке. Как говорят местные жители, им надоели бездомные собаки. Псы делятся на несколько групп: те, которые приходят с кладбища и те, кто идет со свалки.

Животные атакуют людей: лают и даже кусают. Недавно на мужчину набросилась целая стая. Ему пришлось лечиться от укусов. В дело вмешался даже глава СКР Александр Бастрыкин.

Причем с ситуацией действительно пытались бороться: собак отлавливали и стерилизовали. Однако меньше их не стало. Новосибирцы рассуждают по данной ситуации в соцсетях:

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«А какой смысл сейчас в отлов звонить если они назад их потом привозят после стерилизации. зубы то у них остаются?»;
«Много лет езжу на кладбище. Действительно страшно. Они выскакивают из-за могилок, когда идёшь по главной дороге и начинают облаивать. И не знаешь как себя вести. Страшно, вот так загрызут на кладбище и не найдут»;
«Могу предположить, что советов в данном случае не будет ((»;
«К сожалению, у нас в стране вопрос с бездомными животными решается либо отловом, либо никак. Если жалко, можно шокеры с собой носить. Сама не пробовала, но говорят, собаки их звука боятся».
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Собаки#Хилокский жилмассив
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