В Новосибирской области герой СВО спас ребенка из полыхающего дома

Posted 15 ноября, 02:35
Published 15 ноября, 02:35
Modified 15 ноября, 02:37
Updated 15 ноября, 02:37
Трагедия произошла 11 ноября в Чулыме. Там загорелся частный дом. В нем были отец с двумя детьми. Мужчина выбрался самостоятельно, а малолетние остались внутри.
На помощь пришел неравнодушный прохожий. Ранее в МЧС сообщили, что 2-летнего малыша вытащили из дома полицейские, однако это не так. Помог ребенку боец СВО Владислав Юмагулов. За героизм его поблагодарили в местной администрации.
В пожаре погиб второй ребенок. Мальчик спрятался за шкаф. Ему было четыре года. С его родителями работали психологи.