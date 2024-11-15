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Posted 15 ноября, 02:35

Published 15 ноября, 02:35

Modified 15 ноября, 02:37

Updated 15 ноября, 02:37

В пожаре погиб другой ребенок

В Новосибирской области герой СВО спас ребенка из полыхающего дома

15 ноября 2024, 02:35
Фото: 1MI. В пожаре погиб другой ребенок
В Новосибирской области назвали имя героя, который спас ребенка из страшного пожара, о чем сообщает администрация Чулымского района.

Трагедия произошла 11 ноября в Чулыме. Там загорелся частный дом. В нем были отец с двумя детьми. Мужчина выбрался самостоятельно, а малолетние остались внутри.

На помощь пришел неравнодушный прохожий. Ранее в МЧС сообщили, что 2-летнего малыша вытащили из дома полицейские, однако это не так. Помог ребенку боец СВО Владислав Юмагулов. За героизм его поблагодарили в местной администрации.

В пожаре погиб второй ребенок. Мальчик спрятался за шкаф. Ему было четыре года. С его родителями работали психологи.

Фото: Администрация Чулымского района
4-летний ребенок погиб при пожаре в Новосибирской области
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