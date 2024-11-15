В Новосибирской области герой СВО спас ребенка из полыхающего дома

На помощь пришел неравнодушный прохожий. Ранее в МЧС сообщили, что 2-летнего малыша вытащили из дома полицейские, однако это не так. Помог ребенку боец СВО Владислав Юмагулов. За героизм его поблагодарили в местной администрации.