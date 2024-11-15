В России разрабатывают механизмы для упрощения онлайн-торговли

На данный момент более 7 тысяч продавцов создали свыше 23 тысяч таких групп. Эти группы отображаются в профиле продавца под основными объявлениями. Некоторые группы могут быть скрыты от общего списка и доступны только по ссылке, что дает возможность делиться ими без лишней публичности. В каждой группе может содержаться от 3 до 1 000 активных объявлений. В среднем каждая группа включает примерно 33 объявления.