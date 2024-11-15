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Posted 15 ноября, 07:11

Published 15 ноября, 07:11

Modified 15 ноября, 07:13

Updated 15 ноября, 07:13

Пользоваться сайтом стало удобнее

В России разрабатывают механизмы для упрощения онлайн-торговли

15 ноября 2024, 07:11
Фото: Изображение Midjourney. Пользоваться сайтом стало удобнее
В России продавцы, например на платформе Avito, смогут объединять свои объявления в отдельные группы по темам.

Пользователи, которые активно пользуются Avito, используют такую функцию, чтобы объединить различные объявления в специальные группы, которые видны на их профилях. Это помогает выделить определенные категории товаров или услуг и упростить поиск нужных предложений для других пользователей.

На данный момент более 7 тысяч продавцов создали свыше 23 тысяч таких групп. Эти группы отображаются в профиле продавца под основными объявлениями. Некоторые группы могут быть скрыты от общего списка и доступны только по ссылке, что дает возможность делиться ими без лишней публичности. В каждой группе может содержаться от 3 до 1 000 активных объявлений. В среднем каждая группа включает примерно 33 объявления.

Фото: Avito
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Тематика этих групп может быть различной в зависимости от целей продавца и особенностей его товаров или услуг. Например, можно собрать подборки сезонных товаров, запчастей для конкретных моделей, а также выделить новинки или товары со скидками.

По словам Натальи Юматовой, директора по доверию и безопасности Avito, компания продолжает разрабатывать инструменты для профессиональных пользователей, чтобы повысить ликвидность их предложений.

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