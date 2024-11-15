В России разрабатывают механизмы для упрощения онлайн-торговли

Posted 15 ноября, 07:11
Published 15 ноября, 07:11
Modified 15 ноября, 07:13
Updated 15 ноября, 07:13
Пользователи, которые активно пользуются Avito, используют такую функцию, чтобы объединить различные объявления в специальные группы, которые видны на их профилях. Это помогает выделить определенные категории товаров или услуг и упростить поиск нужных предложений для других пользователей.
На данный момент более 7 тысяч продавцов создали свыше 23 тысяч таких групп. Эти группы отображаются в профиле продавца под основными объявлениями. Некоторые группы могут быть скрыты от общего списка и доступны только по ссылке, что дает возможность делиться ими без лишней публичности. В каждой группе может содержаться от 3 до 1 000 активных объявлений. В среднем каждая группа включает примерно 33 объявления.
Тематика этих групп может быть различной в зависимости от целей продавца и особенностей его товаров или услуг. Например, можно собрать подборки сезонных товаров, запчастей для конкретных моделей, а также выделить новинки или товары со скидками.
По словам Натальи Юматовой, директора по доверию и безопасности Avito, компания продолжает разрабатывать инструменты для профессиональных пользователей, чтобы повысить ликвидность их предложений.