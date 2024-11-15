Владимир Ефимов: За 5 лет инвесторы обеспечили благоустройство пяти набережных

Согласно заявлению Ефимова, береговые территории Москвы-реки благоустраивались в рамках возведения новых жилкомплексов. В частности, на протяжении полуторакилометровой береговой линии в Нагатинском Затоне был обустроен пляж. Здесь же появились променад с велосипедной дорожкой и зона для воркаута. Этот проект стал самым масштабным среди работ по обустройству прибрежных территорий столицы. Еще две набережные были модернизированы в Хорошево-Мневниках и Покровском-Стрешневе в северо-западной части Москвы, а также по одной — поблизости от затона Новинки в южной части города и в Левобережном районе на севере столицы.