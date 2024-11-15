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Posted 15 ноября, 17:59

Published 15 ноября, 17:59

Modified 15 ноября, 17:59

Updated 15 ноября, 17:59

Владимир Ефимов: За 5 лет инвесторы обеспечили благоустройство пяти набережных

Владимир Ефимов: За 5 лет инвесторы обеспечили благоустройство пяти набережных

15 ноября 2024, 17:59
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
По данным, предоставленным заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимиром Ефимовым, инвесторы и девелоперы — участники крупного проекта благоустройства линии берега Москвы-реки с 2020 года завершили работы на пяти набережных общей протяженностью около четырех км.

Согласно заявлению Ефимова, береговые территории Москвы-реки благоустраивались в рамках возведения новых жилкомплексов. В частности, на протяжении полуторакилометровой береговой линии в Нагатинском Затоне был обустроен пляж. Здесь же появились променад с велосипедной дорожкой и зона для воркаута. Этот проект стал самым масштабным среди работ по обустройству прибрежных территорий столицы. Еще две набережные были модернизированы в Хорошево-Мневниках и Покровском-Стрешневе в северо-западной части Москвы, а также по одной — поблизости от затона Новинки в южной части города и в Левобережном районе на севере столицы.

Девелоперы и городские власти провели большую работу, благодаря чему в столице стали появляться новые общественные места на набережных. В Москве активно обустраивают парковые зоны, оборудуют детские и спортивные площадки, открывают современные места для пикников и спортивные маршруты, сообщает mos.ru.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, на территории Покровского-Стрешнева в месте слияния Москвы-реки и Сходни в текущем году обновили участок набережной длиной 350 метров. На прибрежной территории, расположенной поблизости от нового жилкомплекса, появились детская и спортивная площадки, рекреационная зона, а также площадка для игры в петанк. Уже в этом году в столице будет обновлена еще одна зона у воды на Покровской набережной, площадь которой составляет 14 гектаров.

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