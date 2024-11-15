Возвращение продажи пива на стадионы не вернёт зрителей и не пополнит бюджет РФС

«Здесь нужно принимать какие-то более значимые меры для того, чтобы упростить людям поход на стадион и снять какие-то лишние избыточные меры, тем более, как все мы знаем, эта мера действует крайне избирательно… Бюджет РФС таким способом сильно пополнить вряд ли получится. Потому что для того чтобы получить от продажи пива, его кто-то должен пить, логично? А если количество этих людей достаточно незначительное по сравнению с вместимостью футбольных арен, то и значительных доходов это не принесет, реализация этого продукта на аренах», — сказал Алексеев.