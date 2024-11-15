Юный певец из Новосибирска покорил зрителей исполнением песни «Белая ночь»

Posted 15 ноября, 04:16
Published 15 ноября, 04:16
Modified 15 ноября, 04:22
Updated 15 ноября, 04:22
Лев Соловьев, которому всего восемь лет, стал участником шоу «Чудо» (6+) телеканала НТВ. Он продемонстрировал на публику свои вокальные таланты.
Артист спел песню «Белая ночь» в стиле джаз, рок и драм-н-бэйс. В таких разных стилях эту композицию еще не слышали, поэтому идею особенно оценили.
Пел сибиряк вживую, без фонограммы. В конце выступления Льву подарили музыкальную награду, которая имела форму золотого микрофона.
Недавно Новосибирский блогер Дава покорил сердце Татьяны Денисовой. Он станцевал зажигательное танго, от которого не могли оторвать глаза жюри.