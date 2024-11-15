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Posted 15 ноября, 04:16

Published 15 ноября, 04:16

Modified 15 ноября, 04:22

Updated 15 ноября, 04:22

Юный сибиряк на сцене

Юный певец из Новосибирска покорил зрителей исполнением песни «Белая ночь»

15 ноября 2024, 04:16
Фото: НТВ. Юный сибиряк на сцене
Певец из Новосибирска спел песню «Белая ночь» в необычном стиле: выпуск показали на федеральном канале.

Лев Соловьев, которому всего восемь лет, стал участником шоу «Чудо» (6+) телеканала НТВ. Он продемонстрировал на публику свои вокальные таланты.

Артист спел песню «Белая ночь» в стиле джаз, рок и драм-н-бэйс. В таких разных стилях эту композицию еще не слышали, поэтому идею особенно оценили.

Пел сибиряк вживую, без фонограммы. В конце выступления Льву подарили музыкальную награду, которая имела форму золотого микрофона.

Видео: НТВ.

Недавно Новосибирский блогер Дава покорил сердце Татьяны Денисовой. Он станцевал зажигательное танго, от которого не могли оторвать глаза жюри.

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