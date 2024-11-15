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Posted 15 ноября, 06:55

Published 15 ноября, 06:55

Modified 15 ноября, 06:57

Updated 15 ноября, 06:57

В Новосибирске продают стадо коров

За телочек в Новосибирске просят 11 млн — что в них особенного

15 ноября 2024, 06:55
Фото: Изображение Midjourney. В Новосибирске продают стадо коров

В Новосибирске продают телочек за 11 миллионов рублей

В Новосибирске выставили на продажу телочек, за которых просят миллионы рублей: объявление опубликовали на одном из бесплатных сайтов.

Фермер продает стадо крупнорогатого скота. По отдельности продажи животных нет. Все стадо включает 50 голов коров, дающих молоко, 40 быков, 34 телки, 26 молодых телят и бычков, которым не больше пяти месяцев.

Владелец называет стадо ухоженным, упитанным и привитым. За скот готовы принять 11 млн рублей. Возможен небольшой торг. Объявление посмотрели уже больше тысячи человек.

Также в столице Сибири продается редкая кошка-обнимашка. Животное необычной красоты. За него просят пять млн рублей. Также продается кошка с редчайшим окрасом. Ее шерсть имеет розовый оттенок.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Продажа#Корова
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