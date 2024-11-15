За телочек в Новосибирске просят 11 млн — что в них особенного

Posted 15 ноября, 06:55
Published 15 ноября, 06:55
Modified 15 ноября, 06:57
Updated 15 ноября, 06:57
Фермер продает стадо крупнорогатого скота. По отдельности продажи животных нет. Все стадо включает 50 голов коров, дающих молоко, 40 быков, 34 телки, 26 молодых телят и бычков, которым не больше пяти месяцев.
Владелец называет стадо ухоженным, упитанным и привитым. За скот готовы принять 11 млн рублей. Возможен небольшой торг. Объявление посмотрели уже больше тысячи человек.
Также в столице Сибири продается редкая кошка-обнимашка. Животное необычной красоты. За него просят пять млн рублей. Также продается кошка с редчайшим окрасом. Ее шерсть имеет розовый оттенок.