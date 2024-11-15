Жильцы дома в Новосибирске месяц живут с коммунальной ямой

Posted 15 ноября, 15:43
Published 15 ноября, 15:43
Modified 15 ноября, 15:45
Updated 15 ноября, 15:45
В социальных сетях распространились фото, сделанные жильцами дома по адресу Станиславского 17. Утверждается, что сотрудники коммунальной службы раскопали яму месяц назад, чтобы найти дефект на трубах, но не смогли ничего обнаружить и работы приостановились на неопределенный срок. Все это время разрытый участок земли ни чем не был огражден — легкие заградительные конструкции по периметру раскопок давно упали. Об этом сообщается в публикации «АСТ-54»
Жильцы неоднократно обращались с жалобами в различные инстанции, однако никакого ответа не получили. Более того, дома регулярно подтапливает.
Яма расположена на дорожке, по которой ходят жители. Поэтому ходить по привычному пути стало небезопасно, особенно в темное время. Кроме того, об этом теперь нужно постоянно напоминать детям.