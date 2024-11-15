Жильцы дома в Новосибирске месяц живут с коммунальной ямой

В социальных сетях распространились фото, сделанные жильцами дома по адресу Станиславского 17. Утверждается, что сотрудники коммунальной службы раскопали яму месяц назад, чтобы найти дефект на трубах, но не смогли ничего обнаружить и работы приостановились на неопределенный срок. Все это время разрытый участок земли ни чем не был огражден — легкие заградительные конструкции по периметру раскопок давно упали. Об этом сообщается в публикации «АСТ-54»