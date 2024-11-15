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Posted 15 ноября, 15:43

Published 15 ноября, 15:43

Modified 15 ноября, 15:45

Updated 15 ноября, 15:45

Устранение аварии на теплосетях в Новосибирске отложили на неопределенный срок

Жильцы дома в Новосибирске месяц живут с коммунальной ямой

15 ноября 2024, 15:43
Фото: atas.info. Устранение аварии на теплосетях в Новосибирске отложили на неопределенный срок

Устранение аварии на теплосетях в Новосибирске отложили на неопределенный срок

Месяц назад авария произошла на теплосетях по адресу Станиславского 17. Коммунальные службы приступили к работе, но остановились на разрытой яме посреди улицы.

В социальных сетях распространились фото, сделанные жильцами дома по адресу Станиславского 17. Утверждается, что сотрудники коммунальной службы раскопали яму месяц назад, чтобы найти дефект на трубах, но не смогли ничего обнаружить и работы приостановились на неопределенный срок. Все это время разрытый участок земли ни чем не был огражден — легкие заградительные конструкции по периметру раскопок давно упали. Об этом сообщается в публикации «АСТ-54»

Жильцы неоднократно обращались с жалобами в различные инстанции, однако никакого ответа не получили. Более того, дома регулярно подтапливает.

Яма расположена на дорожке, по которой ходят жители. Поэтому ходить по привычному пути стало небезопасно, особенно в темное время. Кроме того, об этом теперь нужно постоянно напоминать детям.

Фото жильцовФото жильцов
Фото жильцовФото жильцов
Фото жильцовФото жильцов
Фото жильцов.
Фото: https://vk.com/wall-31101527_14001757
В Новосибирске из-за аварии без отопления остались десятки домов в Октябрьском районе
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#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#ЖКХ#Сибирь#Коммунальные службы#Коммунальные системы
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