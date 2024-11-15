Житель Новосибирска стал вдовцом после операции жены

Posted 15 ноября, 10:32
Published 15 ноября, 10:32
Modified 15 ноября, 10:34
Updated 15 ноября, 10:34
Григорий и Галина познакомились в Севастополе шесть лет назад. Они сыграли свадьбу в Новосибирске. Пара мечтала о детях, но женщина не могла забеременеть. Она перенесла несколько гинекологических операций.
Три года назад супруги решились на гистероскопию в частной клинике. По словам врачей, это самая обычная операция. Вечером 24 мая 2021 года мужчине сообщили, что его жена в реанимации. Причем в другой больнице, так как туда ее доставила скорая. У нее был отек легких и она умерла на следующий день, пишет КП-Новосибирск.
Причиной смерти стал кардиогенный шок, выяснили судмедэксперты. Препарат, который вводили пациентке при операции, не проверяли на аллергические реакции. К тому же, была его передозировка. Теперь вдовец судится с врачами и ищет виновных в смерти жены.