Житель Новосибирска стал вдовцом после операции жены

Три года назад супруги решились на гистероскопию в частной клинике. По словам врачей, это самая обычная операция. Вечером 24 мая 2021 года мужчине сообщили, что его жена в реанимации. Причем в другой больнице, так как туда ее доставила скорая. У нее был отек легких и она умерла на следующий день, пишет КП-Новосибирск.