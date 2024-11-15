Житель Новосибирской области получил штраф за гибель котенка

5 февраля 2024 года мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии в котельной своего дома, выместил злость на домашнем котенке. Хозяин швырнул его о стену. Котенок моментально перестал подавать какие-либо признаки жизни, но на помощь ему никто не пришел.