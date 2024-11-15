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Posted 15 ноября, 12:29

Published 15 ноября, 12:29

Modified 15 ноября, 12:39

Updated 15 ноября, 12:39

Житель Новосибирской области получил штраф за жестокое обращение с животными

Житель Новосибирской области получил штраф за гибель котенка

15 ноября 2024, 12:29
Фото: atas.info. Житель Новосибирской области получил штраф за жестокое обращение с животными
Суд обязал выплатить 7000 жителя г. Карасука, который убил котенка, швырнув его о стену. Об этом сообщается в официальном сообществе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

5 февраля 2024 года мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии в котельной своего дома, выместил злость на домашнем котенке. Хозяин швырнул его о стену. Котенок моментально перестал подавать какие-либо признаки жизни, но на помощь ему никто не пришел.

Уголовное дело было возбуждено по статье о жестком обращении с животными. Мужчина полностью признал свою вину. По решению судьи, вынесенному 15 ноября, подсудимый выплатит штраф в 7 тыс. рублей.

Ранее в Новосибирске в жестоком обращении с животными обвинили бывшего владельца зоопарка, который поселил тигра в своей квартире.

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#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Россия#Сибирь
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