Житель Новосибирской области получил штраф за гибель котенка

Posted 15 ноября, 12:29
Published 15 ноября, 12:29
Modified 15 ноября, 12:39
Updated 15 ноября, 12:39
5 февраля 2024 года мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии в котельной своего дома, выместил злость на домашнем котенке. Хозяин швырнул его о стену. Котенок моментально перестал подавать какие-либо признаки жизни, но на помощь ему никто не пришел.
Уголовное дело было возбуждено по статье о жестком обращении с животными. Мужчина полностью признал свою вину. По решению судьи, вынесенному 15 ноября, подсудимый выплатит штраф в 7 тыс. рублей.
Ранее в Новосибирске в жестоком обращении с животными обвинили бывшего владельца зоопарка, который поселил тигра в своей квартире.